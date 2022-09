明治安田生命J2リーグ第37節の10試合が17日と18日に行われた。

17日に唯一行われた試合では、3位ファジアーノ岡山と7位V・ファーレン長崎が対戦。27分、長崎のクレイソンが主審に対してボールを意図的にぶつけたとして2枚目のイエローで退場。数的有利を得た岡山は、前半アディショナルタイムに相手のハンドで獲得したPKをヨルディ・バイスが決めて先制する。岡山は70分にチアゴ・アウベスが巧みなループシュートでリードを広げると、75分にミッチェル・デュークがクロスに頭で合わせてダメ押しの3点目をゲット。3-0で勝利した岡山は勝ち点を「66」に伸ばした。

首位アルビレックス新潟はホームで水戸ホーリーホックと対戦。37分に星雄次が強烈なシュートを突き刺して先制する。52分にセットプレーから谷口海斗がリードを広げ、2-0の勝利で3連勝となった。

3戦未勝利で新潟と勝ち点差「3」の2位に後退した横浜FCは、ホームでヴァンフォーレ甲府と対戦。85分に長谷川竜也のクロスに小川航基が頭で合わせて先制し、辛くも勝ち点「3」を手に入れた。

昇格プレーオフ出場権を争うベガルタ仙台と徳島ヴォルティスの直接対決は、41分に仙台が退場者を出して10人対11人の戦いとなる。49分に一美和成のゴールで徳島が先制したが、仙台は57分に真瀬拓海のゴールで試合を振り出しに戻す。徳島は試合終了間際、浮き球に抜け出したエウシーニョが頭で折り返したボールに藤尾翔太が合わせてネットを揺らしたが、不可解なオフサイド判定でゴールは認められず。勝ち点「3」を取れなかった徳島は今季22分目となった。

ブラウブリッツ秋田と敵地で対戦したザスパクサツ群馬は、17分に田中稔也が挙げた1点を守り切って5試合ぶりに勝利。大宮アルディージャは中野誠也が2ゴールを挙げるなど、残留争いのライバルである栃木SCとの直接対決を3-1で制した。最下位FC琉球はレノファ山口FCに0-1で敗れて6戦未勝利に。

大分トリニータは金崎夢生が復帰後初ゴールを記録するなど、ツエーゲン金沢と打ち合い3-3でドロー。モンテディオ山形は2-0でジェフユナイテッド千葉に競り勝ち2連勝となった。

FC町田ゼルビアと東京ヴェルディの“東京クラシック”は、2分に東京Vが深澤大輝のゴールで先制したものの、町田は13分に中島裕希のゴールで追いつくと、48分にはCKから太田修介が逆転ゴールを挙げた。試合はこのまま終わるかに思われたが、終盤パワープレーを仕掛けた東京Vは試合終了間際に相手のハンドでPKを獲得。これを阪野豊史が決め、東京Vは土壇場で勝ち点「1」を拾った。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第37節

▼9月17日(土)

ファジアーノ岡山 3-0 V・ファーレン長崎

▼9月18日(日)

ベガルタ仙台 1-1 徳島ヴォルティス

ブラウブリッツ秋田 0-1 ザスパクサツ群馬

モンテディオ山形 2-0 ジェフユナイテッド千葉

FC町田ゼルビア 2-2 東京ヴェルディ

横浜FC 1-0 ヴァンフォーレ甲府

アルビレックス新潟 2-0 水戸ホーリーホック

ツエーゲン金沢 3-3 大分トリニータ

FC琉球 0-1 レノファ山口FC

大宮アルディージャ 3-1 栃木SC

▼9月20日(火)

19:00 ロアッソ熊本 vs いわてグルージャ盛岡

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 新潟(74/+34)

2位 横浜FC(71/+15)

3位 岡山(66/+20)

4位 仙台(59/+15)

5位 熊本(58/+7)※1試合未消化

6位 大分(57/+10)

7位 山形(55/+17)※1試合未消化

8位 長崎(54/+2)※1試合未消化

9位 徳島(52/+12)

10位 千葉(52/+2)

11位 町田(51/+6)

12位 水戸(46/+1)※1試合未消化

13位 東京V(43/-2)※1試合未消化

14位 山口(43/-6)

15位 秋田(43/-13)

16位 甲府(42/-7)

17位 金沢(42/-17)

18位 栃木(40/-9)※1試合未消化

19位 大宮(38/-13)※1試合未消化

20位 群馬(36/-16)

21位 岩手(33/-34)※1試合未消化

22位 琉球(30/-24)

◆■今後の対戦カード

▼9月21日(水)

19:00 水戸 vs 東京V(第31節延期分)

19:00 長崎 vs 栃木(第33節延期分)

【第38節】

▼9月17日(土)

14:00 群馬 vs 山口

16:00 東京V vs 山形

19:00 長崎 vs 横浜FC

19:00 大分 vs 甲府

▼9月18日(日)

13:00 岡山 vs 仙台

14:00 岩手 vs 金沢

18:00 秋田 vs 町田

18:00 千葉 vs 熊本

18:00 新潟 vs 大宮

18:00 徳島 vs 水戸

18:00 栃木 vs 琉球