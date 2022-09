明治安田生命J1リーグ第30節が16日から18日にかけて行われた。

首位横浜F・マリノスは北海道コンサドーレ札幌から得点を奪えずスコアレスドロー。2位川崎フロンターレも先制点を守りきれず柏レイソルと引き分け、横浜FMとの勝ち点差は「5」のままとなった。

3位サンフレッチェ広島は名古屋グランパスとスコアレスドロー。4位セレッソ大阪は2点リードを守りきれず最下位ジュビロ磐田と2-2で引き分けた。5位鹿島アントラーズもサガン鳥栖と引き分け5戦未勝利に。

アビスパ福岡は山岸祐也などで清水エスパルスとの打ち合いを3-2で制し、9試合ぶりの白星で降格圏脱出。ヴィッセル神戸とガンバ大阪の直接対決は、G大阪が先制したものの、後半から投入された大迫勇也の2ゴールで神戸が逆転勝利。神戸は安全圏の13位に浮上し。G大阪は自動降格圏に転落した。

国立競技場で行われたFC東京対京都サンガF.C.は、山下良美審判員がJ1史上初の女性主審に。ホームゲームの最多観客動員数を更新したFC東京は、レアンドロのゴラッソなどで2-0の勝利を収めた。敗れた京都はプレーオフ圏内の16位に後退した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼9月16日(金)

サガン鳥栖 1-1 鹿島アントラーズ

▼9月17日(土)

ジュビロ磐田 2-2 セレッソ大阪

柏レイソル 1-1 川崎フロンターレ

湘南ベルマーレ 0-0 浦和レッズ

名古屋グランパス 0-0 サンフレッチェ広島

アビスパ福岡 3-2 清水エスパルス

▼9月18日(日)

横浜F・マリノス 0-0 北海道コンサドーレ札幌

FC東京 2-0 京都サンガF.C.

ヴィッセル神戸 2-1 ガンバ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FM(59/+29)※1試合未消化

2位 川崎F(54/+19)※1試合未消化

3位 広島(51/+13)

4位 C大阪(48/+11)※1試合未消化

5位 鹿島(47/+5)

6位 柏(45/+1)

7位 FC東京(43/+2)※1試合未消化

8位 鳥栖(41/+6)

9位 浦和(40/+14)※1試合未消化

10位 名古屋(39/-3)

11位 札幌(35/-12)※1試合未消化

12位 清水(32/-7)

13位 神戸(31/-9)※1試合未消化

14位 福岡(31/-10)

15位 湘南(31/-13)※1試合未消化

16位 京都(30/-7)※1試合未消化

17位 G大阪(29/-15)

18位 磐田(24/-24)※1試合未消化

◆■次節の対戦カード

▼10月1日(土)

14:00 清水 vs 磐田

14:00 C大阪 vs 湘南

14:00 福岡 vs 神戸

15:00 鹿島 vs FC東京

15:00 広島 vs 浦和

15:00 鳥栖 vs 京都

16:00 札幌 vs 川崎F

16:00 名古屋 vs 横浜FM

16:00 G大阪 vs 柏