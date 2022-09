『アズレン』着せ替え衣装姿の駿河をフィギュアで楽しむ！

大人気海戦スマホゲーム『アズールレーン』より、「駿河 文化系なんだからっver. 1/7スケールフィギュア」が登場! ホビーECサイト「F:NEX」他ホビーショップにて、2022年9月14日(水)より予約開始となった。

『アズールレーン』は、艦船を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦うスマートフォン向けシューティングRPGゲームアプリ。プレイヤーが指揮官となって戦術を考えるゲーム性や、キャラクターにスポットを当てたストーリーが魅力の本作は、リリース以来国内外で数々の賞を受賞するなど、話題を集めている。

今回「F:NEX」では、重桜(じゅうおう)陣営のキャラクターである戦艦・駿河(するが)を、着せ替え衣装「文化系なんだからっ」のイラストをもとにフィギュア化。メガネに手を当てて気品高く微笑む表情はもちろん、制服のシワやスカート、髪の毛流れも丁寧に造形。ピンクのロングヘアはクリア素材を採用し、グラデーション塗装を施すことで美しい髪色を表現している。

また、ミニスカートからのぞく肉付きのよい魅力的な脚や、タイツの透け感にもこだわり制作。足元のマスコット的キャラクター・饅頭が作品の世界観をより一層引き立てる!

なお、「F:NEX」限定特典として、絶妙に調整された隙のある表情の差し替えパーツが付属。好みの表情に付け替えて、あなただけの駿河を手元で堪能しよう♪

>>>駿河フィギュアをいろんな角度で見る!(写真8点)

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.