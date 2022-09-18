BMSG新章突入、全所属アーティストがマイクリレー繰り広げる「New Chapter」発表

9月17日、富士急ハイランド コニファーフォレストで開催された『BMSG FES 22』のステージ上で初披露となった楽曲「New Chapter」が、18日に緊急リリースされた。SKY-HI率いるマネジメント／レーベル「BMSG」に所属するアーティスト&トレーニー総勢15人が参加したスペシャルな一曲。今夏よりBMSGが各所で展開してきたスローガン「新章突入」を掲げ、Ryosuke ”Dr.R” Sakaiによるヒップホップ・トラックに乗せてBMSG ALLSTARSがマイクリレーをする。

【動画を見る】RSJ表紙撮影時のSKY-HIとBE:FIRSTを捉えたメイキング映像

先日待望の1stアルバムをリリースし、各種チャート1位を総なめと目覚ましい記録を更新し続けているBE:FIRSTや、Z世代のアイコンの一人として快進撃を見せているラッパーのNovel Coreなど、ラッパー、シンガー、ボーイズグループのメンバー、現役中学生メンバーからCEOまで、様々なアーティストがそれぞれのスタイルで矢継ぎ早に繰り広げていくスリリング且つ壮大なナンバーは、タイトル通り新時代の幕開けを感じさせる。

リリースと同時に公開されたミュージック・ビデオには、BMSG FESと同様に”NEO EDO”をイメージした世界観が描かれている。世紀末感×時代劇×近未来をテーマにした大掛かりなセットが組まれ、20名以上のアクションエキストラを迎えた超大作だ。SKY-HI演じる音楽の使者や、馬と劇用車が同時に登場する時代を跨いだ演出など見どころもたくさん。3日間にわたって撮影された大規模な本作品からは、3年目を迎えて「新章突入」したBMSGの勢いが感じられる。BE:FIRSTのSOTAが振り付けしたコレオグラフを、BMSG FESのステージ上で踊るラストシーンにも要注目だ。

ここがパラダイムシフトとなるのか、予測もつかない展開を繰り広げるBMSGから、今こそ目が離せない。

＜SKY-HIコメント＞

"BMSGってなに？"と言われた時に一発でご理解いただける作品が完成した。文章でどれだけ雄弁に語るよりも、この楽曲とMVで証明できていると思う。

我々は流行りに乗っかるつもりもないし、人気や数字があれば、ビジネスが成功すればそれで良しとするつもりもない。

時代を変えるなどと言うつもりもない。すでに、そして常に移り変わっていく時代の声が呼ぶままに、我々が何者なのかを提示し続けているだけだ。

本気でカルチャーそのものを作ろうとしている我々に、ひとつの企画や作品のヒットに胡座をかいている暇はない。

BMSGは、今まさに始まったところなのだ。

また18日からは東急プラザ表参道原宿、大阪、名古屋、福岡、札幌にて広告も展開予定で、リリース、ライブと活動に勢いを増すBMSG所属アーティストに要注目だ。

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BMSG

BMSG (Be MySelf Group) − アーティストやアイドルが ”自分のまま” いられる空間を。

＜INFORMATION＞

「New Chapter」

BMSG ALLSTARS

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【OOHインフォメーション】

●東急プラザ表参道原宿エントランスジャック ：2022年9月18日（日）～2022年9月24日（土）

●札幌市内壁面広告 ：2022年9月18日（日）～2022年9月25日（日）

●うめだエンタメウォールアベニュー ：2022年9月18日（日）～2022年9月25日（日）

●名古屋PARCO 西館正面入り口壁面 ：2022年9月18日（日）～2022年10月1日（土）

●福岡CityBoardⅠ＆Ⅱ ：2022年9月18日（日）～2022年10月2日（日）