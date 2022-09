SpotifyによるビデオSGシリーズ第2弾で宇多田ヒカル、星野源、Mrs. GREEN APPLE

Spotifyによるビデオシングルシリーズ「Go Stream」の第2弾として、宇多田ヒカル、星野源、Mrs. GREEN APPLEの作品が公開された。

「宇多田ヒカルGo Stream" Video Single」は、最新アルバム『BADモード』より、12分を超えるハウストラックをフルサイズで映像化。撮影は児玉裕ー監督による「全フロアOcean ViewのクラブSEA PARADISE"で繰り広げられる宇多田ヒカルのスペシャルパフォーマンス」をコンセプトに、夜の横浜・八景島シーパラダイスで実施。思い思いに泳ぐ美しい魚たちとの競演による秘密のクラブパーティーが実現。幻想的なパフォーマンス映像となっている。

また、「星野源”Go Stream" Video Single」は、最新曲「異世界混合大舞踏会」はもちろん、世界各国での人気も高い「喜劇」、ストリーミングヒットとなった「不思議」の3曲をミニマムな空間で撮影・収録したワンカットムービー。気心知れたバンドメンバーとのプライベートライブに招待されたかのような、和やかで親密な空気感も楽しめる貴重な映像に仕上がっている。

そして「Mrs. GREEN APPLE "Go Stream" Video Single」は、ロングヒットを記録し、今の彼らを象徴する楽曲となった「ダンスホール」をはじめ、新体制にてスタートを切った最初の楽曲「ニュー・マイ・ノーマル」、2019年Spotifyブランド/ホリデイキャンペーンにも起用された代表曲「インフェルノ」の3曲を、それぞれの楽曲の世界観に合わせたカラフルかつ煙びやかな演出、ショーアップされたステージングと共に視聴することができる。

また、これらのビデオシングルは、各アーティストの代表曲を集めたプレイリスト[This Is宇多田ヒカル」、「This is星野源」、「This Is Mrs. GREEN APPLE」でも楽しめる他、本企画を特集したスペシャルプレイリスト「Go Stream」でも、第一弾として7月に公開したずっと真夜中でいいのに。とVaundyのビデオシングルとともに見ることができる。

<リリース情報>

宇多田ヒカルGo Stream" Video Single

=収録曲=

1. Somewhere Near Marseillesーマルセイユ辺り一- LIVE at Sea Paradise

https://spoti.fi/HikaruUtadaVideoSingle

星野源 Go Stream" Video Single

=収録曲=

1. 喜劇(Comedy) - Go Stream Live ver.

2. 不思議(FUSHIGI) - Go Stream Live ver.

3. 異世界混合大舞踏会(I Wanna Be Your Ghost)- Go Stream Live ver.

https:/ /spoti.ti/GenHoshinoVideoSingle

Mrs. GREEN APPLE "Go Stream" Video Single

=収録曲=

1. ダンスホール-Go Stream Live ver.

2. ニュー・マイ・ノーマル- Go Stream Live ver.

3.インフェルノ-Go Stream Live ver.

https:/ /spoti.fi/MrsGREENAPPLEVideoSingle

Go Streamプレイリスト

https://spoti.fi/GoStream