木村拓哉、ジャニーさんへの直談判で実現したキンプリのデビュー裏話に「すげぇ…」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。9月のマンスリーゲストは、アリーナツアー「King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~」の真っ只中のKing & Princeの髙橋海人さんと神宮寺勇太さん。9月11日(日)の放送では、King & Princeとしてデビューするまでの経緯を語りました。ゲストの髙橋さんと神宮寺さん、そして平野紫耀さん、永瀬廉さん、岸優太さんの5人からなる“キンプリ”ことKing & Prince。もともとは髙橋さん、平野さん、永瀬さんの3人からなるMr.King、そして、神宮寺さんと岸さん、元メンバーの岩橋玄樹さんの3人からなるMr.Princeの2つのユニットによる期間限定グループとして、2015年にMr.King vs Mr.Princeを結成したのが始まりです。なぜ2つのユニットを“vs”にしたのか木村が尋ねると、神宮寺は「ジャニーさんから『切磋琢磨して高め合ってほしい』ということで『“vs”をつけた』って言われました」と明かします。グループ名を命名されたのは、ジャニー喜多川さんからメンバー全員がハンバーガー店に呼び出されたときのことでした。髙橋さんは当時を振り返り、「ハンバーガーを食べているときに『Youたち、明日からMr.King vs Mr.Princeだよ』って言われて(笑)」と明かすと、木村は「本当、あの人のタイミングだね。ハンバーガーを食べていたと思ったら、『Youたち、明日から……』って。やっぱスゲェ~なぁ」と、しみじみ。その後、それぞれのユニットに分かれて活動していましたが、再びメンバーが結集して、ジャニーさんに「6人でデビューしたい」と直談判。その経緯について神宮寺さんは、「“デビューできるかどうか”っていう先の不安がみんなにありまして……ダメ元でというか、ここでジャニーさんに『デビューしたい』とお願いして『ダメ』って言われたらキッパリやめる覚悟で、ジャニーさんにみんなで(お願いしました)。当時、舞台中だったので、ジャニーさんが毎日楽屋にいてくれたので、『毎日(直談判しに)行けば、僕らの思いが通るはずだ』と、毎日言いに行きました」と語ります。そんな6人の思いがジャニーさんの心を動かすことに。髙橋さんは、「ある日(いつものように)ジャニーさんに言いに行ったら、『Youたち、本当に僕のことを悲しませないんだね?』みたいなことを言われて、『はい! もちろんです』って答えたら、ジャニーさんがその場で携帯電話を取り出して、電話をし始めたんですよ」と振り返ります。その場で全員待機していると、電話を終えたジャニーさんから「今、(レコード会社の人に)電話したから。もう後戻りできないからね」と告げられたことを髙橋さんが明かすと、木村は「すげ~!」と驚きの声を上げます。並々ならぬ覚悟でデビューをつかみ取った6人は、King & Princeとして2018年5月23日にシングル「シンデレラガール」でデビューを果たします。このエピソードに木村は、「すげぇ……。そしてオリコンデイリーシングルランキングで初登場1位。良かったね~!」と、あらためて後輩たちのデビューを喜びました。次回9月18日(日)の放送も、引き続き髙橋さんと神宮寺さんをゲストに迎えてお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/