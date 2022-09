スーパーマンの双子の息子たちにあやかって「大阪焼肉・ホルモンふたご」でコラボメニュー展開中！

毎週日曜午後11時よりNHK総合にて現在放送中の『スーパーマン&ロイス』は、言わずとしれたスーパーヒーローとして地球の危機を救い続けるスーパーマン=クラーク・ケントが、ジャーナリストである妻ロイスと家庭を築き、双子の息子たちが思春期を迎える中で、様々な問題に直面しながらヒーローとしての生き方や人間としての幸せなどを追い求める様を描いた海外ドラマシリーズ。早くもシーズン2の制作も決定しており、これからのDCユニバースを占う意味でも注目の大人気作品だ。

クラーク・ケントを演じるのは、「最もセクシーなテレビスター」第3位にランクインし、映画『バットマン&スーパーマン ジャスティスの誕生』でもスーパーマンの候補に挙がったタイラー・ホークリン。本作は『スーパーマンIII 電子の要塞』や『スーパーマン リターンズ』など過去作のオマージュと見られるシーンをはじめ、見どころ満載のアクションシーンに彩られているのはもちろん、スーパーマンであるクラーク・ケントが思春期の双子を育てる父親として奮闘するファミリードラマの要素も見逃せない。

スポーツ万能で明るく人気者の兄・ジョナサンをジョーダン・エルサス、内向的で精神的に不安定な弟・ジョーダンをアレックス・ガーフィンと期待の若手俳優が対照的な双子の兄弟を演じる。また、ロイス役には『SUPERGIRL/スーパーガール』に続いてエリザベス・トゥロクが配されている。

スーパーヒーローと家庭を持つひとりの父親という2つの顔を持つクラーク・ケントは、謎のヴィランと戦いながら、社会人としてリストラや近親者の死、初恋の相手との再会や思春期を迎えた息子たちといった様々な問題に向き合っていく。そして、息子たちのうちの1人にだけスーパーパワーが目覚めたとき、クラークとロイスは、父として母として、どのような選択をするのか。一家が抱える特別な事情と普遍的な家族の物語が交錯しながらストーリーは展開していく。

■大満足のコラボメニュー「超!はみ出たいハラミ 双子の君と友に…」

さて、その<シーズン1>全15話のダウンロード販売、デジタルレンタル、DVDレンタル、ウルーレイコンプリート・ボックスの発売を記念して、作中で活躍する双子の兄弟にちなみ、大阪出身の双子の兄弟が経営する「大阪焼肉・ホルモンふたご」とのコラボレーションメニューが提供中だ。

今回『スーパーマン&ロイス』とのコラボレーションメニューとして提供されるのは、「大坂焼肉・ホルモンふたご」の人気メニューである「はみ出たいハラミ」をヤンニョンだれ&ネギ塩味のハーフ&ハーフのタレで提供する「超!はみ出たいハラミ 双子の君と友に…」だ。1枚で ”こってり” と ”あっさり” の2つの味が楽しめる、双子をイメージしたメニューで、さらに双子(2個)のたまごの黄身もセットになっている。2500円+税。

その名の通り、コンロからはみ出る勢いの大ボリューム! 焼いているところの写真でもはっきりと半分ずつ別の味付けとなっていることが見て取れる。濃厚なハラミの味わいに思わず白いご飯がほしくなることは間違いない!

そして、こちらはコラボメニューではないが「大坂焼肉・ホルモンふたご」の1番人気メニューである「ふたご盛り」。ホソ塩、やめられないミノ、幻のハラミ、とまらないあご肉の4種類のホルモンの盛り合わせだ。柔らかく食べやすい食感でホルモンが苦手な人にもオススメとのこと。1380円+税。

■Twitterのハッシュタグ投稿でオリジナルロゴ入りキャップが当たる!

Twitterで本コラボメニューの写真とハッシュタグ「#スーパーマンアンドロイス」「#大坂焼肉ホルモンふたご」を付けてツイートすると、その中から抽選で3名様に『スーパーマン&ロイス』のオリジナルロゴ入りキャップがプレゼントされるキャンペーンも同時に開催!

