NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンのアニメ・音楽事業が、9月25日に30周年を迎える。これを記念した特別番組「NBCUniversal Anime×Music 30周年24時間テレビ～『これまで』から『これから』へ翔けぬける大感謝祭～」が、9月24日から丸1日かけてABEMAで生配信されると発表された。

天津向とNBCユニバーサル所属の音楽プロデューサー・藤平直孝氏がMCを務める同番組内では、アニメのキャストやスタッフ、アーティスト、VTuberによるトークコーナーやメッセージ動画を多数お届け。9月24日21時30分からはTVアニメ「悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました」の特番が展開され、アイリーン役の高橋李依、クロード役の梅原裕一郎、セドリック役の増田俊樹が出演する。キャスト陣は10月1日からの放送開始に向けて作品の魅力を語るとともに、ゲーム企画にも挑戦。特番後の22時30分からは第1話の先行配信も行われる。

9月24日23時からは、最終回を控えるTVアニメ「プリマドール」の特番が。灰桜役の和氣あず未、桜花役の中原麻衣、灰神楽役の黒沢ともよ、プロデューサーおよびシリーズ構成・脚本を務める丘野塔也が出演し、作品の振り返りと今後について話す。また和氣が黒猫亭のオムライス作りに挑戦するバラエティコーナーにも注目だ。

9月25日17時30分からは、TVアニメ「農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。」の特番を配信。出演者にはアル・ウェイン役の榎木淳弥、ファル・イース・メイギス役の田中美海、ヘレン・リーン役の大久保瑠美、ルリ役の諏訪彩花が名を連ねている。同日18時30分からは、10月より第4期が放送されるTVアニメ「ゴールデンカムイ」の特番を展開。杉元佐一役の小林親弘、アシリパ役の白石晴香、白石由竹役の伊藤健太郎、月島軍曹役の竹本英史、鯉登少尉役の小西克幸、「ゴールデンカムイ」ファンのなだぎ武が登場し、アニメシリーズの魅力に迫っていく。

さらに9月25日19時30分からは、TVアニメ「転生したら剣でした」の第1話を先行配信。トークパートには師匠役の三木眞一郎、フラン役の加隈亜衣、アマンダ役の小清水亜美が出演する。そのほかNBCユニバーサルが手がけてきた歴代アニメから、ユーザー投票で選ばれた16作品の“神回”を放送するコーナーなども。詳細は同特番の特設ページで確認を。

「NBCUniversal Anime×Music 30周年24時間テレビ～『これまで』から『これから』へ翔けぬける大感謝祭～」

配信日時：2022年9月24日（土）21:00～25日（日）21:00

配信局：ABEMA

オープニング

配信日時：2022年9月24日（土）21:00～21:30

MC：天津向、藤平直孝（NBCユニバーサル）

「TVアニメ『悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました』【放送直前なので特番を配信してみました】」

配信日時：2022年9月24日（土）21:30～22:30

出演：高橋李依（アイリーン役）、梅原裕一郎（クロード役）、増田俊樹（セドリック役）

MC：天津向

「TVアニメ『悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました』第1話放送」

配信日時：2022年9月24日（土）22:30～23:00

「最終話放送記念♪TVアニメ『プリマドール』黒猫亭放送局」

配信日時：2022年9月24日（土）23:00～25日（日）0:00

出演：和氣あず未（灰桜役）、中原麻衣（桜花役）、黒沢ともよ（灰神楽役）、丘野塔也（プロデューサー、シリーズ構成・脚本）

「NBCユニバーサルスタッフ ミッドナイトトーク」

配信日時：2022年9月25日（日）0:00～1:30

出演：上田耕行、塩入聡太、杉本美佳、高橋和彰（制作）、太田勝也、狩野裕明、小林卓也、原田淳（宣伝）

MC：天津向、藤平直孝（NBCユニバーサル）

「NBCユニバーサル 神回アニメセレクション放送」

配信日時：2022年9月25日（日）1:30～9:30

「NBCユニバーサル インフォメーション」

配信日時：2022年9月25日（日）9:30～10:00

MC：天津向、藤平直孝（NBCユニバーサル）

「にじさんじ×NBCユニバーサル スペシャル特番」

配信日時：2022年9月25日（日）10:00～11:30

出演：舞元啓介、森中花咲、▽▲TRiNITY▲▽（鷹宮リオン、葉加瀬冬雪、フレン・E・ルスタリオ）

「NBCユニバーサル インフォメーション」

配信日時：2022年9月25日（日）11:30～12:00

MC：天津向、藤平直孝（NBCユニバーサル）

「『NBCUniversal ANIME×MUSIC FESTIVAL～25th ANNIVERSARY～』24時間テレビ スペシャルエディション」

配信日時：2022年9月25日（日）12:00～13:30

「NBCUniversal ANIME×MUSIC アーティストトーク番組『音楽と私』」

配信日時：2022年9月25日（日）13:30～15:00

出演：黒崎真音、KOTOKO、中島由貴、なすお☆、fripSide

MC：青木佑磨

「NBCユニバーサル インフォメーション」

配信日時：2022年9月25日（日）15:00～15:30

MC：天津向、藤平直孝（NBCユニバーサル）

「NBCユニバーサル 神回アニメセレクション ベスト3放送」

配信日時：2022年9月25日（日）15:30～17:00

「NBCユニバーサル インフォメーション」

配信日時：2022年9月25日（日）17:00～17:30

MC：天津向、藤平直孝（NBCユニバーサル）

「TVアニメ『農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。』放送直前特番」

配信日時：2022年9月25日（日）17:30～18:30

出演：榎木淳弥（アル・ウェイン役）、田中美海（ファル・イース・メイギス役）、大久保瑠美（ヘレン・リーン役）、諏訪彩花（ルリ役）

「第四期放送直前！TVアニメ『ゴールデンカムイ』スペシャル生特番」

配信日時：2022年9月25日（日）18:30～19:30

出演：小林親弘（杉元佐一役）、白石晴香（アシリパ役）、伊藤健太郎（白石由竹役）、竹本英史（月島軍曹役）、小西克幸（鯉登少尉役）、なだぎ武

MC：天津向

「TVアニメ『転生したら剣でした』世界最速！第1話先行上映会」

配信日時：2022年9月25日（日）19:30～20:40

出演：三木眞一郎（師匠役）、加隈亜衣（フラン役）、小清水亜美（アマンダ役）

エンディング

配信日時：2022年9月25日（日）20:40～21:00

MC：天津向 藤平直孝（NBCユニバーサル）

※高橋和彰の「高」ははしご高が正式表記。