「友達からトランスジェンダーだと打ち明けられた」10代と考える“普通”の接し方

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。9月12日(月)の放送では、「友達からトランスジェンダーだと打ち明けられた」という12歳のメッセージを紹介。相手を気遣うことと、気遣わずに普通に接するとはどういうことなのか、パーソナリティのこもり校長と当事者でもあるぺえ教頭が考えました。先日、部活の友達からこんなことを打ち明けられました。「自分はトランスジェンダーで、からだは女の子だけど、こころは男の子だ」これまで誰にも打ち明けたことはなかったそうですが、部員がその子と私の2人きりなので、続けていく上で知っておいてもらったほうがいいと思い、一番に打ち明けてくれたそうです。聞いたときは、正直少し戸惑いました。これまで遠いところの話として耳にすることがあっても、実際に自分がカミングアウトを受けるのは初めてだったからです。自分がその立場になってみて、「普通に接しよう」と思えば思うほど「普通に接するって、具体的にどうすればいいんだろう?」と思うことが多くて、日々迷いながらその子との時間を過ごしています。例えば、休み時間に男子ばかりのなかに、女子1人でいるのを見たら「女の子1人は寂しいかな」と思って「近くに行こうかな」と思うけど、その子の場合は「逆に迷惑なのかな?」と思ったりします。ほかにも、事情を知らない男子が、その子に「男の子みたい」とからかったときに、私が「やめなよ」と強めに反応してしまったことがあって、その子が気まずそうにしている顔を見て「過剰に反応することは、普通ではないと(周りに)思われてしまうんじゃないか」と考えたりします。態度を変えない、普通に接するって、どういうことなのか迷ってばかりだけど、その子がトランスジェンダーだと打ち明けても私たちは何も変わっていない、そんなふうに感じてくれたらいいなと思います。こもり校長:トランスジェンダーだと打ち明けてくれた友達と、普通に接したいということだけど……。ぺえ教頭:自分に一番に打ち明けてくれたことで喜びもあると思うけど、そのぶん責任も感じているから「どうしたらいいんだろう」という気持ちになっていると思うんだけど……。こもり校長:うんうん。ぺえ教頭:何て言うんだろうな……“触れられない”ことにいちばん距離を感じると思うから、何も考えないで「どんな人が好きなの?」とか「どんな人がタイプなの?」とか、そういう質問をしてあげると、楽になるのかなと思ったり……。私は、恋愛の話を向こうからしてくれるのが嬉しかったし、救われたの。こもり校長:なるほどね!ぺえ教頭:「こういうときにどうしたらいいの?」と聞かれるよりも、恋愛の話ができている、本心で話せている、ということに一番解放感を感じたんだよね。学生時代に恋愛の話ができるようになってから、何でも話せるようになった感じがしたから。こもり校長:うんうん。ぺえ教頭:恋愛って難しいところだとは思うんだけど、ボンッと飛び込んで質問をしてあげるのがいいのかな、楽になるのかなと思う。こもり校長:たしかに「普通って何?」と聞かれたらわからないけど、友達と好きな人の話をするって普通だと思うから、そういうことなのかもしれないね。ぺえ教頭:うん。やっぱり特に嬉しかったのは、友達と恋愛の話ができたことだったなぁ。こもり校長:打ち明けてくれているんだから、きっとそういう話もできるってことだよね。だったら、何も考えずに話をしてみるのがいいのかもしれないね。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。最終回となる6回目は、10月23日(日)に大分県別府市役所 中庭「市民ひろば」で開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員が参加。特別講師として、盲目のバイオリニストとして活躍する穴澤雄介さんと福岡出身のシンガーソングライター・向井太一さんが登場します。会場では視聴覚に障がいがある人に向けて、ステージの様子を実況する音声ガイドや、手話通訳が用意されています。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/