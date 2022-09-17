YOASOBIが来年4月より初のアリーナツアー「YOASOBI ARENA TOUR 2023」を行うことが決定した。
「YOASOBI ARENA TOUR 2023」では愛知・日本ガイシホール公演を皮切りに、全国6カ所で全12公演が行われる。YOASOBIのオフィシャルファンクラブでは、10月2日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。
またアリーナツアーの開催発表と合わせ、YouTubeにてYOASOBIが初のフェス出演を果たした「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」での「夜に駆ける」のライブ映像が公開された。
YOASOBI ARENA TOUR 2023
2023年4月5日（水）愛知県 日本ガイシホール
2023年4月6日（木）愛知県 日本ガイシホール
2023年4月8日（土）大阪府 大阪城ホール
2023年4月8日（土）大阪府 大阪城ホール
2023年4月15日（土）北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
2023年4月16日（日）北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
2023年5月4日（木・祝）宮城県 ゼビオアリーナ仙台
2023年5月5日（金・祝）宮城県 ゼビオアリーナ仙台
2023年5月20日（土）福岡県 西日本総合展示場
2023年5月21日（日）福岡県 西日本総合展示場
2023年6月3日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2023年6月4日（日）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ