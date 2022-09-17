イタリアサッカー連盟（FIGC）は16日、9月のUEFAネーションズリーグに臨むイタリア代表のメンバーを発表した。
イタリア代表はリーグA・グループ3でここまで1勝2分1敗の3位。22日に勝ち点「2」の4位イングランド代表、25日に勝ち点「7」の首位ハンガリー代表と対戦する。勝ち点「6」の2位ドイツ代表の結果にもよるが、来年6月に行われるファイナル進出の可能性を残している。
ロベルト・マンチーニ監督は29選手を招集。DFレオナルド・ボヌッチやMFジョルジーニョ、FWチーロ・インモービレらおなじみのメンバーが名を連ねた。また、GKイヴァン・プロヴェデル、GKグリエルモ・ヴィカーリオ、DFパスクアーレ・マッツォッキはA代表初選出。FWヴィンチェンツォ・グリフォが約1年4カ月ぶりとなる復帰を果たした。
イタリア代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／フランス）
アレックス・メレト（ナポリ）
イヴァン・プロヴェデル（ラツィオ）
グリエルモ・ヴィカーリオ（エンポリ）
▼DF
フランチェスコ・アチェルビ（インテル）
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
レオナルド・ボヌッチ（ユヴェントス）
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
エメルソン・パルミエリ（ウェストハム／イングランド）
フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）
ルイス・フェリペ（ベティス／スペイン）
パスクアーレ・マッツォッキ（サレルニターナ）
ラファエル・トロイ（アタランタ）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ブライアン・クリスタンテ（ローマ）
ジョルジーニョ（チェルシー／イングランド）
ロレンツォ・ペッレグリーニ（ローマ）
トンマーゾ・ポベガ（ミラン）
サンドロ・トナーリ（ミラン）
マルコ・ヴェッラッティ（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼FW
マッテオ・カンチェッリエーリ（ラツィオ）
ウィルフリード・ニョント（リーズ／イングランド）
ヴィンチェンツォ・グリフォ（フライブルク／ドイツ）
チーロ・インモービレ（ラツィオ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（ナポリ）
ジャンルカ・スカマッカ（ウェストハム／イングランド）
アレッシオ・ゼルビン（ナポリ）