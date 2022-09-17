日本サッカー協会は17日、カンボジア遠征を行うU－23日本代表のメンバー・スタッフを発表した。
U－23日本代表は18日にカンボジア入りし、24日に帰国予定。20日に元日本代表MF本田圭佑が実質的な監督を務めるU－23カンボジア代表との国際親善試合を『モロドック・テコ国立競技場』にて行う。また、23日にもU－23カンボジア代表との練習試合を非公開で行う。
U－23日本代表メンバーは、17日に韓国で行われる『DENSO CUP SOCCER 第20回大学日韓（韓日）定期戦』全韓國大学選抜戦に臨む全日本大学選抜と同じ23名。来季の川崎フロンターレ加入が内定しているFW山田新や、日本代表FWオナイウ阿道（トゥールーズ／フランス1部）の実弟であるMFオナイウ情滋（来季ベガルタ仙台加入内定）がメンバーに含まれている。
なお、カンボジア遠征では全日本大学サッカー連盟（JUFA）の吉見章氏がU－23日本代表の監督を務め、韓国遠征で監督を務める李宇韺氏（専修大）はヘッドコーチとなる。
U－23日本代表の選手とスタッフは以下の通り。
■選手
▼GK
1．飯田雅浩（国士舘大／東京ヴェルディ内定）
12．近藤壱成（法政大）
21．菅沼一晃（福岡大）
▼DF
2．奥田勇斗（桃山学院大）
3．山﨑大地（順天堂大／サンフレッチェ広島内定）
4．相澤佑哉（駒澤大）
5．山田裕翔（国士舘大）
13．三浦颯太（日本体育大／ヴァンフォーレ甲府内定）
16．速水修平（常葉大）
19．関根大輝（拓殖大）
23．岡哲平（明治大）
▼MF
6．オナイウ情滋（新潟医療福祉大／ベガルタ仙台内定）
7．泉柊椰（びわこ成蹊スポーツ大／ヴィッセル神戸内定）
9．寺山翼（順天堂大／FC東京内定）
11．齊藤聖七（流通経済大／清水エスパルス内定）
14．熊澤和希（流通経済大／柏レイソル内定）
15．倍井謙（関西学院大／名古屋グランパス内定）
17．植村洋斗（早稲田大／ジュビロ磐田内定）
18．水野颯太（桐蔭横浜大／ヴァンフォーレ甲府内定）
22．藤井海和（流通経済大）
▼FW
8．山田新（桐蔭横浜大／川崎フロンターレ内定）
10．落合陸（東京国際大／柏レイソル内定）
24．小森飛絢（新潟医療福祉大／ジェフユナイテッド千葉内定）
■スタッフ
監督：吉見章（全日本大学サッカー連盟）
ヘッドコーチ：李宇韺（専修大）
コーチ：西川周吾（北陸大）
コーチ：福士徳文（慶應義塾大）
GKコーチ：児玉進二（福岡大）