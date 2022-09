木村拓哉、King ＆ Princeの番組「キンプる」企画を提案!?「やったら、絶対みんな喜ぶと思うけどな～」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。9月のマンスリーゲストは、アリーナツアー「King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~」の真っ只中のKing & Princeの髙橋海人さんと神宮寺勇太さん。9月11日(日)の放送では、デビュー後初のアリーナツアーや初のドーム公演、コンサートとの向き合い方などを語りました。また、木村がキンプリの冠番組「King & Princeる。」(日本テレビ系)の企画を提案する場面も…!?ゲストの髙橋さんと神宮寺さん、そして、平野紫耀さん、永瀬廉さん、岸優太さんの5人からなる“キンプリ”ことKing & Prince。2018年5月にシングル「シンデレラガール」でデビューしました。デビューから3ヵ月後には、全国5都市21公演のアリーナツアー「King & Prince First Concert Tour 2018」を完遂しました。髙橋さんは当時を振り返り「このときはアルバムも出していなかったので、持ち曲が3曲ぐらいしかなくて。『シンデレラガール』を4回ぐらいやりました」と明かします。その後も毎年、精力的にツアーを開催してきたKing & Princeは今春、初の4大ドームツアー「King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr. ~」を実施。そんな後輩たちの躍進ぶりに木村は、「デビューから4年目でドームツアーだもんな。すごいよな」と唸ります。4大ドームツアーの幕開けとなった福岡PayPayドーム公演を振り返り、髙橋さんは「1発目の公演は地に足がついていなかったかもしれないですね。見える景色がすごすぎて、圧倒されるっていうか。すごくいい経験でしたね」としみじみ。そして話題は、King & Princeのコンサートとの向き合い方について。資料を目にした木村は「ロゴデザインや衣装のディレクション、振付の担当、ステージ演出や、おふざけコーナーなどを、ちゃんとメンバーが担っているのはすごいね」と語ると、神宮寺さんは「“みんなで1つのコンサートを作っていったほうが盛り上がるんじゃないかな”っていうことで、こういうふうに(メンバーで役割を)分けてやっています」と胸を張ります。そんな思いを聞いた木村は、「すごい。『King & Princeる。』(以下「キンプる」)で追っかければいいのに。だって、ライブの裏側って、ファンのみんなは相当知りたいよね。振付を作っているところや、『衣装をこういうふうにしない?』とか。情熱大陸版『キンプる』みたいな……」と企画を提案。これに髙橋さんが、「『キンプる』だと、僕らのチャランポランなところしか世の中のみなさんは知らないと思うので(笑)。確かに、頑張っている裏側は見てほしいですね」と笑顔をのぞかせると、木村は「やったら、絶対みんな喜ぶと思うけどな~」とファン目線の企画を推していました。次回9月18日(日)の放送も、引き続き髙橋さんと神宮寺さんをゲストに迎えてお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/