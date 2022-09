BTSのライブが見れちゃう！ディズニープラスで推し活充実☆

ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」に、BTSのコンサートフィルム『BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE ‐LA』が登場!

『BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE ‐LA』は、世界的K‐POPグループ「BTS」が2年ぶりにSoFiスタジアムで開催したライブ「PERMISSION TO DANCE」のステージを捉えた、約131分にも及ぶコンサートフィルムだ。

この度、そんなコンサートフィルムが、ディズニープラスに登場した!

「Butter」「Dynamite」「Permission to Dance」などをはじめとする、BTSの大ヒット曲や、過去の名曲が多数披露されたステージなので、ファンならば、ぜひ観ておきたいところ。

また、ディズニープラスでは他にも、BTSのVをはじめとする「ウガファミリー」のメンバーが出演した『IN THE SOOP フレンドケーション』などもラインナップされている!

韓国作品が充実しているディズニープラスで、BTSの魅力をもっともっと知っちゃおう♪

『BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE ‐LA』ディズニープラスで配信中

(C)2022 BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

『IN THE SOOP フレンドケーション』ディズニープラスで配信中

(C)2022 HYBE. All rights reserved.