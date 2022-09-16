金丸祐基原作によるTVアニメ「夫婦以上、恋人未満。」のPV第2弾が公開された。
10月9日よりAT-X、TOKYO MXほかにて放送開始される「夫婦以上、恋人未満。」は、決められた男女が疑似夫婦となりアパートで生活をする“夫婦実習”という授業が存在する学校が舞台のラブコメ。PV第2弾では、大西沙織演じる星、山下誠一郎演じる次郎たちのキャラクターボイスが聴けるほか、Liyuuのオープニングテーマ「TRUE FOOL LOVE」が初公開された。併せてLiyuuからコメントも到着している。
Liyuuコメント
Liyuuです。2年ぶりのシングル、3rdシングル、そしてTVアニメ『夫婦以上、恋人未満。』のオープニングテーマを歌わせて頂きました！
今までのLiyuuの曲とはまたちょっと違う感じで、ハネハネの音符とリズム。 乙女心満載な一曲となっています！
ぜひ聴いてください！
TVアニメ「夫婦以上、恋人未満。」
放送情報
AT-X：2022年10月9日（日）より毎週日曜日22:00～
サンテレビ：2022年10月9日（日）より毎週日曜日24:30～
TOKYO MX：2022年10月9日（日）より毎週日曜日24:30～
KBS京都：2022年10月9日（日）より毎週日曜日24:45～
BS11：2022年10月11日（火）より毎週火曜日24:00～
配信情報
ABEMA / niconico（生放送 / チャンネル） / dアニメストア / GYAO! / ひかりTV / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / J:COMオンデマンド / milplus / アニメ放題 / Prime Video / U-NEXT
スタッフ
原作：金丸祐基（KADOKAWA/ヤングエース連載）
総監督：加戸誉夫
監督：山元隼一
シリーズ構成：荒川稔久
キャラクターデザイン：小林千鶴
色彩設計：ながさか暁
美術監督：阿久澤奈緒子（チーム・ティルドーン）
撮影監督：高畠美里（萌）
編集：茶圓一郎（颱風グラフィックス）
音響監督：山口貴之
音楽：羽深由理
音楽制作：ランティス アニメーション
制作：studio MOTHER
製作：青瞬学院
キャスト
渡辺星：大西沙織
薬院次郎：山下誠一郎
桜坂詩織：宮下早紀
天神岬波：増田俊樹
高宮サチ：高橋ミナミ
大橋ナツミ：和氣あず未
浜野めい：小倉唯
賀茂貞春：野上翔
寺船周：内田修一
※高橋ミナミの高ははしご高が正式表記。
(c)2022 Yuki Kanamaru/青瞬学院