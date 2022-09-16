金丸祐基原作によるTVアニメ「夫婦以上、恋人未満。」のPV第2弾が公開された。

10月9日よりAT-X、TOKYO MXほかにて放送開始される「夫婦以上、恋人未満。」は、決められた男女が疑似夫婦となりアパートで生活をする“夫婦実習”という授業が存在する学校が舞台のラブコメ。PV第2弾では、大西沙織演じる星、山下誠一郎演じる次郎たちのキャラクターボイスが聴けるほか、Liyuuのオープニングテーマ「TRUE FOOL LOVE」が初公開された。併せてLiyuuからコメントも到着している。

Liyuuコメント

Liyuuです。2年ぶりのシングル、3rdシングル、そしてTVアニメ『夫婦以上、恋人未満。』のオープニングテーマを歌わせて頂きました！

今までのLiyuuの曲とはまたちょっと違う感じで、ハネハネの音符とリズム。 乙女心満載な一曲となっています！

ぜひ聴いてください！

TVアニメ「夫婦以上、恋人未満。」

放送情報

AT-X：2022年10月9日（日）より毎週日曜日22:00～

サンテレビ：2022年10月9日（日）より毎週日曜日24:30～

TOKYO MX：2022年10月9日（日）より毎週日曜日24:30～

KBS京都：2022年10月9日（日）より毎週日曜日24:45～

BS11：2022年10月11日（火）より毎週火曜日24:00～

配信情報

ABEMA / niconico（生放送 / チャンネル） / dアニメストア / GYAO! / ひかりTV / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / J:COMオンデマンド / milplus / アニメ放題 / Prime Video / U-NEXT

スタッフ

原作：金丸祐基（KADOKAWA/ヤングエース連載）

総監督：加戸誉夫

監督：山元隼一

シリーズ構成：荒川稔久

キャラクターデザイン：小林千鶴

色彩設計：ながさか暁

美術監督：阿久澤奈緒子（チーム・ティルドーン）

撮影監督：高畠美里（萌）

編集：茶圓一郎（颱風グラフィックス）

音響監督：山口貴之

音楽：羽深由理

音楽制作：ランティス アニメーション

制作：studio MOTHER

製作：青瞬学院

キャスト

渡辺星：大西沙織

薬院次郎：山下誠一郎

桜坂詩織：宮下早紀

天神岬波：増田俊樹

高宮サチ：高橋ミナミ

大橋ナツミ：和氣あず未

浜野めい：小倉唯

賀茂貞春：野上翔

寺船周：内田修一

※高橋ミナミの高ははしご高が正式表記。

(c)2022 Yuki Kanamaru/青瞬学院