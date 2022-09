ドライヴァー・エラ、3rdアルバムより「ファンタジー」リリックビデオ公開

オルタナティブ・ポップバンドのドライヴァー・エラが2022年夏ソング3部作のラストを飾る3rdアルバム『サマー・ミックステープ』を本日、世界同時発売した。

スタジオアルバムとしては2ndアルバム『ガールフレンド』から約1年ぶりとなる本作。『サマー・ミックステープ』は”冒険”、”ナイトライフ”、”親密さ”などを結びつける人生を探求するテーマをもとに、万華鏡のようにさまざまなサウンドで構成、過去2枚のアルバムとは異なるサウンドを感じることができる内容となっている。

ロッキーは「僕たちはいつも本来の自分たちを正直な方法で表現したいと思ってるんだけど、この作品は少し苦労したよ」と語る。アルバムには、ダンス・トラック「キープ・ムービング・フォワード」(feat.ニッカ・コスタ)や、ノスタルジックなサマーシングル「マリブ」など新曲11曲とアジアへむけてのボーナス・トラック2曲、さらにCDには限定でもう1曲日本だけボーナス・トラックが収録されている。

来日公演にあわせた記念盤として、ブックレットにはロスとロッキー2人の未発表アーティスト写真と日本への手書きメッセージ(印刷)が入ったスペシャルなブックレット、更にロスによる楽曲解説(日本語翻訳)も付いた盛りだくさんな来日を記念した日本限定スペシャル・エディションになっている。ジャケット写真は、夏の海に漂うヨットでロスとロッキーがくつろぐ自然体の姿が映し出されたものに。

現在バンドは「GIRLFRIEND」ワールドツアーの海外公演中で、ザ・ドライヴァー・エラとして初めて日本、オーストラリア&ニュージーランド、ヨーロッパ&イギリスの32都市を回っている。

また、アルバムのリードシングルは哀愁漂う、セクシーなサウンドの「ファンタジー」で、本日リリックMVも公開。この後、MVの公開も予定されている。

この楽曲に対してメンバーからのコメントも届いている。

■ロッキー コメント

「この曲は、過去レコーディングしたセッションのフォルダを見返していた時に、未発表曲フォルダーに入っていた曲なんだ。ロスがサビを歌い始めて、ピンときたんだ」

■ロス コメント

『セクシーな時間』 について歌っているように聞こえるかもしれないけど、実は、もっと重要な、親密さというものの深い本質と、それがどのように成長できるかを学ぶことについて歌っているんだ。ある人と個人的に心地よく親密になると、その人のことをすべて知ったような気になるけど、実は、常に新しいことを学んでるんだよね。一夫一婦制ということに関して学んだことはすごくよかったと思ってる。コミットメントを窮屈なものと考える人もいるかもしれないけど、僕はそれこそが自由だと感じてるんだ。「ファンタジー」はそういうことを歌った歌なんだ」

<リリース情報>

ドライヴァー・エラ

CDアルバム『Summer Mixtape -Japan Special Edition』

発売中

https://avex.lnk.to/SummerMixtape-JapanSpecialEdition

=収録曲=

1. Malibu

2. Turn the music up

3. I got you, you got me

4. Like a King

5. Fantasy

6. The Money

7. Bronco

8. Back To You

9. Be Happening

10. Endlessly

11. Keep Moving Forward

12. Nat Natural(Live) *Bonus Tracks

13. San Francisco(Live) *Bonus Tracks

14. I Love Japan(Instrumental) *Japan CD Bonus Tracks

ドライヴァー・エラ

デジタルアルバム『Summer Mixtape -Special Edition』

配信中

https://avex.lnk.to/SummerMixtape0916TDE

=収録曲=

1. Malibu

2. Turn the music up

3. I got you, you got me

4. Like a King

5. Fantasy

6. The Money

7. Bronco

8. Back To You

9. Be Happening

10. Endlessly

11. Keep Moving Forward

12. Nat Natural(Live) *Bonus Tracks

13. San Francisco(Live) *Bonus Tracks

<ライブ情報>

日本初来日公演

【大阪】9月19日(月・祝)なんば Hatch

【東京】9月20日(火)Zepp DiverCity

来日公演詳細:https://udo.jp/concert/thedriverera2022

information The Driver Era HP:https://thedriverera.com/