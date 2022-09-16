なんばHatchで開催の「MAGIC HOUR VOL.01」、出演者最終発表で(sic)boy

2022年11月12日（土）に大阪・なんばHatchで開催される音楽イベント「MAGIC HOUR VOL.01」の最終出演者として、(sic)boyの出演が発表された。

MAGIC HOUR（マジックアワー）とは、日没前と日没後が絶妙に混ざり合う状態の時間のことを言い、同イベントはライブという空間で、あらゆる音楽が混ざり合いクロスオーバーすることで、観客のみならずアーティストも新たな体験とグルーヴ、音楽を楽しめる場を目指しシリーズ化していく。

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その記念すべきVOL.01には、今回発表された(sic)boyのほか、iri、BIM（BAND SET）、Yogee New Waves、Mega Shinnosukeが出演する。本日18時よりイープラスプレオーダーにてチケット最終先着先行受付が開始している。詳細はHPにて。

＜イベント詳細＞

「MAGIC HOUR VOL.01」

2022年11月12日（土）大阪・なんばHatch

開催時間：開場/開演 16:00/17:00 ※変更可能性あり

チケット代：5980円（税込）

出演：iri / (sic)boy / BIM（BAND SET） / Mega Shinnosuke / Yogee New Waves

主催：株式会社キョードー大阪 / CCCミュージックラボ株式会社

企画：CCCミュージックラボ株式会社

制作/運営：株式会社キョードー大阪

協力：カルチュア・エンタテインメント株式会社 / Rolling Stone Japan

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日・土曜 11：00～18：00)

公式HP：https://rollingstonejapan.com/articles/detail/38253

公式SNS

Twitter：https://twitter.com/magichour_live

Instagram：https://www.instagram.com/magichour_live/

※新型コロナウィルス感染拡大防止に努めた上で、ガイドラインに沿った形で開催をいたします。

最終先着先行受付 9月16日（金）18:00～9月25日（日）23:59

専用URL：https://eplus.jp/magichour1112/

※ご購入の際に関しては、専用URL での詳細をご確認の上ご購入いただきますようお願い申し上げます。