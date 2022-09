木村拓哉「マジで!? まさかの…」キンプリ髙橋海人が選んだ「人生の1曲」に驚き

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。9月のマンスリーゲストは、アリーナツアー「King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~」の真っ只中のKing & Princeの髙橋海人さんと神宮寺勇太さん。9月11日(日)の放送では、髙橋さんが「人生の1曲」を語りました。毎回、出演ゲストが「人生の1曲」を紹介するコーナー。髙橋さんが選曲したのは、SMAPの「ひなげし」です。「僕は、この曲が入っているアルバム『We are SMAP!』のライブ(『We are SMAP! 2010 CONCERT TOUR』)のバックで、キッズダンサーとして参加させていただいたことがあります。そのときは、SMAPさんのことをそれほど知っているわけではなかったんですけど、勉強していろいろとアルバムを聴いていたときに『ひなげし』を聴いて、めっちゃ号泣したんですよ」と当時を振り返ります。続けて「この曲にめちゃくちゃ感動して、『こんなに人を感動させられる曲を歌えるSMAPさん、すげ~!』みたいになって。ここからSMAPさんの曲のなかでも、『ひなげし』という曲は、本当にお気に入りの曲になりました。“人生で一番心を動かされた曲かな”と思って、人生の1曲にさせていただきました」と選曲理由を語ります。木村は「マジで!? まさかの『ひなげし』」と反応し、「幼少時代から(ダンス一筋で)これだけ踊ってきている人間だから、“絶対ビート系の楽曲なんだろうな”と思っていたら、まさかの……」と驚きます。そんな木村を前に、髙橋さん自ら曲紹介し、「すごい今、めっちゃ“ラジオDJ”って感じがしましたね。わぁ~うれしい!」と笑顔をのぞかせていました。次回9月18日(日)の放送も、引き続き髙橋さんと神宮寺さんをゲストに迎えてお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/