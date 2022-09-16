TVアニメ「虫かぶり姫」の応援イラストが順次公開に。記念すべき1枚目は種村有菜が飾った。

10月6日よりTOKYO MXほかにて放送される「虫かぶり姫」。イラストは初回放送日まで毎日1枚ずつ公開され、総勢20人の作家が参加している。種村が描いたイラストには身を寄せ合うクリストファーとエリアーナの姿が収められた。今後はひだかなみ、nishi、高河ゆん、もぐす、高山しのぶ、なま、おの秋人 、鈴ノ助、木村イマ、サカノ景子、氷堂れん、柴田五十鈴、水瀬藍、サマミヤアカザ 、カスカベアキラ 、御巫桃也、いそふらぼん肘樹、珠梨やすゆき、峰倉かずやのイラストを順次公開していく。

今後の公開スケジュール

2022年9月17日（土）：ひだかなみ

2022年9月18日（日）：nishi

2022年9月19日（月）：高河ゆん

2022年9月20日（火）：もぐす

2022年9月21日（水）：高山しのぶ

2022年9月22日（木）：なま

2022年9月23日（金）：おの秋人

2022年9月24日（土）：鈴ノ助

2022年9月25日（日）：木村イマ

2022年9月26日（月）：サカノ景子

2022年9月27日（火）：氷堂れん

2022年9月28日（水）：柴田五十鈴

2022年9月29日（木）：水瀬藍

2022年9月30日（金）：サマミヤアカザ

2022年10月1日（土）：カスカベアキラ

2022年10月2日（日）：御巫桃也

2022年10月3日（月）：いそふらぼん肘樹

2022年10月4日（火）：珠梨やすゆき

2022年10月5日（水）：峰倉かずや

TVアニメ「虫かぶり姫」

放送情報

AT-X：2022年10月6日（木）より毎週木曜日21:00～

TOKYO MX：2022年10月6日（木）より毎週木曜日23:30～

関西テレビ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日26:55～

BS日テレ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:30～

配信情報

dアニメストア：2022年10月6日（木）より毎週木曜日23:30～

スタッフ

原作：由唯（一迅社アイリスNEO／一迅社刊）

キャラクター原案：椎名咲月、喜久田ゆい

監督：岩崎太郎

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：高橋瑞香

アニメーション制作：マッドハウス

キャスト

エリアーナ・ベルンシュタイン：上田麗奈

クリストファー・セルカーク・アッシェラルド：木村良平

アレクセイ・シュトラッサー：内山昂輝

グレン・アイゼナッハ：内田雄馬

テオドール・ウォーレン・アッシェラルド：羽多野渉

アラン・フェレーラ：佐藤元

アーヴィン・オランザ：阿座上洋平

アルフレッド・ベルンシュタイン：島崎信長

ジャン：八代拓

(c)由唯・一迅社／虫かぶり姫製作委員会