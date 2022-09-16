大川ぶくぶ原作によるTVアニメ「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」のインタビュー映像が公開された。
10月1日よりTOKYO MX、BS11ほかで順次放送が開始される「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」。インタビュー映像は、アニメ第1期に出演した水樹奈々、速水奨、徳井青空が「声優を目指すあなたへ」をテーマに「声優」について語るもので、「声優に一番大切なことは？」という質問に、水樹は「想像力と瞬発力が一番大事」、速水は「これ一つとは決められないですけれど、読解力と共感力」、徳井は「想像力」と答えている様子などが映された。
「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」
放送情報
TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
MBS：2022年10月4日（火）より毎週火曜日27:00～
BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日23:30～
HTB：2022年10月4日（火）より毎週火曜日25:55～
AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
見放題独占配信
Amazon Prime Video：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
地上波同時生配信
TikTok LIVE：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
ニコニコ生放送：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
スタッフ
原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）
企画・プロデュース：キングレコード
シリーズ構成：青木純（スペースネコカンパニー）
音響監督：鐘江徹
音響効果：小山恭正
音響制作：グロービジョン
音楽：吟（BUSTED ROSE）
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：スペースネコカンパニー・神風動画
製作：キングレコード
(c)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード