宮沢氷魚、須田景凪、Saucy Dog（石原慎也、せとゆいか、秋澤和貴）が16日、『僕愛』『君愛』スペシャルトークイベントに登場した。
◆『僕が愛したすべての君へ』『君を愛したひとりの僕へ』
10月7日（金）2作同日公開
©︎2022「僕愛」「君愛」製作委員会
（オススメ動画）
🎬宮沢氷魚、斎藤工に恐怖！？「宮川さんへの扱いもすごくひどくて…」 映画『グッバイ・クルエル・ワールド』公開記念舞台挨拶
https://youtu.be/0lN1AHjQS40
🎬宮沢氷魚、酔っ払ってのダンスシーンにこだわり「フォー！」 玉城ティナは大森南朋の踊りに驚き 映画『グッバイ・クルエル・ワールド』公開記念舞台挨拶
https://youtu.be/QnlWsG9eR0A
🎬宮沢氷魚、西島秀俊に「天使」と言われ照れ笑い 映画『グッバイ・クルエル・ワールド』大ヒット祈願イベント
https://youtu.be/Oj2oxgx3ZAE
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi