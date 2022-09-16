エクアドルサッカー連盟（FEF）は15日、9月の国際親善試合に臨むエクアドル代表のメンバーを発表した。
エクアドルは9月の代表ウィークでヨーロッパ遠征を行い、23日にサウジアラビア代表、27日に日本代表と対戦する。なお、11月に行われるFIFAワールドカップカタール2022本戦では、開催国のカタール代表、セネガル代表、オランダ代表とグループAで戦う予定だ。
2020年8月からチームを率いるアルゼンチン人指揮官グスタボ・アルファロ監督は、W杯前最後の代表ウィークに28選手を招集。DFピエロ・インカピエやDFペルビス・エストゥピニャン、MFモイセス・カイセドらが順当に選出された。
「キリンチャレンジカップ2022」日本代表vsエクアドル代表はドイツ『デュッセルドルフ・アレーナ』で行われ、現地時間27日13時55分（日本時間27日20時55分）のキックオフを予定している。試合の模様はTBS系列で全国生中継される。
エクアドル代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
アレクサンデル・ドミンゲス（デポルテス・トリマ／コロンビア）
エルナン・ガリンデス（アウカス）
モイセス・ラミレス（インデペンディエンテ・デル・バジェ）
ゴンサロ・バジェ（グアヤキル・シティ）
▼DF
バイロン・カスティージョ（レオン／メキシコ）
アンヘロ・プレシアード（ヘンク／ベルギー）
ルイス・レオン（アトレティコ・サン・ルイス／メキシコ）
ジャクソン・ポロソ（トロワ／フランス）
ピエロ・インカピエ（レヴァークーゼン／ドイツ）
ハビエル・アレアガ（シアトル・サウンダーズ／MLS）
ウィリアム・パチョ（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）
ペルビス・エストゥピニャン（ブライトン／イングランド）
ディエゴ・パラシオス（ロサンゼルスFC／MLS）
▼MF
カルロス・グルエソ（アウクスブルク／ドイツ）
ジェヘクソン・メンデス（ロサンゼルスFC／MLS）
モイセス・カイセド（ブライトン／イングランド）
パトリックソン・デルガド（ヨング・アヤックス／オランダ）
アラン・フランコ（タジェレス／アルゼンチン）
ホセ・シフエンテス（ロサンゼルスFC／MLS）
ゴンサロ・プラタ（バジャドリード／スペイン）
アンヘル・メナ（レオン／メキシコ）
アントニー・バレンシア（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）
ジェレミー・サルミエント（ブライトン／イングランド）
ロマリオ・イバーラ（パチューカ／メキシコ）
ニルソン・アングロ（アンデルレヒト／ベルギー）
▼FW
ミチャエル・エストラーダ（DCユナイテッド／MLS）
エネル・バレンシア（フェネルバフチェ／トルコ）
ジョルカエフ・レアスコ（ニューウェルズ・オールドボーイズ／アルゼンチン）