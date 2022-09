『ひつじのショーン』かわいいがいっぱい！秋限定カフェメニュー＆POP UP新着情報

イギリスのアードマン・アニメーションズ制作によるストップモーション・アニメーション『ひつじのショーン』。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディの世界観がたっぷり堪能できる「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」のとっても可愛い秋限定メニューや、POP UP情報など、秋のお出かけにオススメの新着情報をチェックしよう。

可愛いひつじとその仲間たちのドタバタな日常を描いたイギリス発の人気クレイアニメーション『ひつじのショーン』をテーマにした「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」に秋限定の新メニューがやってきた!

見た目も可愛い ”ショーンなメニュー”、フォトジェニックで美味しそうでとってもオススメです♪

「ショーンのワッフルプレート ~サーモンとキノコのホワイトグリル~」は、秋のうまみがたっぷりのサーモンやキノコ、野菜たちをホワイトソースでグリルした一品。

ショーンの顔でかたどられたワッフルと身体が温まるグリルを一緒にどうぞ。

「さつまいもとまろんのショーンワッフル」はふんわりメープルが香る、外はサクッと、中はほっくりなさつまいもスティックを添えた特製ショーンワッフル。

ショーンのお顔のワッフルの頭には、濃厚なマロンクリームがオン♪ 濃厚なマロンクリームと冷たいバニラアイスと一緒に秋の味覚をお楽しみいただけるスイーツプレートだ。

秋が旬の食材を使ったショーンの可愛さ溢れる限定メニュー、ぜひこれは食べておきたい♪

そしてPOP UPの情報も到着!

東急田園都市線「たまプラーザ」近くにある、「たまプラーザテラス」のポケットコートにて、期間限定で南町田グランベリーパークから「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」のPOP UPがやってくる。

南町田グランベリーパークの「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」でしか手に入らなかったオリジナルグッズや人気商品が大集合するので、この機会をお見逃しなく。

購入特典として、「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」のお得なクーポンも配布されるので、お買い物を楽しんだ後はカフェメニューを味わう予定を入れてみてはどうだろう。

2022年にテレビ放送15周年を迎えた『ひつじのショーン』、その魅力をたっぷり味わってください!

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2022