🔥映画『HiGH&LOW THE WORST X』インタビュー企画🔥
人気バトルアクション『HiGH&LOW』シリーズの最新作である、
映画『HiGH＆LOW THE WORST X(クロス)』が9日に公開🎞
マイナビニュースでは、
豪華キャストへのインタビュー動画を順次公開中📣
第3弾は鬼邪高校・轟洋介役の前田公輝✖️鳳仙学園・小田島有剣役の塩野瑛久のインタビュー【後編】です！
＼インタビュー前編／
🎬前田公輝、塩野瑛久の重圧に「目見られない」轟一派が『ハイロー』背負う!? ぬいぐるみでわちゃわちゃするギャップにも注目
https://youtu.be/ZKUs_bvdeoM
（記事＆写真）
📸前田公輝＆塩野瑛久、『ハイロー』最新作で関係性の変化に驚き! “轟洋介”の強さも考察
https://news.mynavi.jp/article/20220907-maedashiono/
（オススメ動画）
🎬前田公輝、『ハイロー』舞台挨拶で板垣瑞生の乱入に大混乱!?「グチャグチャになるから!」映画『HiGH＆LOW THE WORST X』最速キックオフイベント
https://youtu.be/6ZuPEOVlSSE
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