2016年～20年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載されていたマンガ「鬼滅の刃」（作・吾峠呼世晴）の舞台版「舞台「鬼滅の刃」其ノ参 無限夢列車」が、10日、東京・TOKYO DOME CITY HALL
で開幕する。開幕に先駆け当日公開ゲネプロが行われた。
【公演スケジュール】
東京：2022 年 9 月 10 日（土）～9 月 11 日（日） TOKYO DOME CITY HALL
京都：2022 年 9 月 16 日（金）～9 月 25 日（日） 京都劇場
東京凱旋：2022 年 10 月 15 日（土）～10 月 23 日（日） TOKYO DOME CITY HALL
【出演】
竈門炭治郎：小林亮太
竈門禰豆子：高橋かれん
我妻善逸：植田圭輔
嘴平伊之助：佐藤祐吾
魘夢：内藤大希
猗窩座：蒼木 陣
煉獄千寿郎：下川恭平
煉獄槇寿郎：細見大輔
煉獄杏寿郎：矢崎 広
（C）吾峠呼世晴／集英社
（C）舞台「鬼滅の刃」製作委員会
※禰豆子の「禰」は「ﾈ(しめすへん)」、煉獄の「煉」のつくりは「東」となります。
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