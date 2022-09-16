西島秀俊、三浦友和、大森南朋、宮沢氷魚、玉城ティナ、宮川大輔、奥野瑛太、大森立嗣監督が10日、映画『グッバイ・クルエル・ワールド』公開記念舞台挨拶に登場した。
（オススメ動画）
🎬宮沢氷魚、酔っ払ってのダンスシーンにこだわり「フォー！」 玉城ティナは大森南朋の踊りに驚き 映画『グッバイ・クルエル・ワールド』公開記念舞台挨拶
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🎬宮沢氷魚、西島秀俊に「天使」と言われ照れ笑い 映画『グッバイ・クルエル・ワールド』大ヒット祈願イベント
https://youtu.be/Oj2oxgx3ZAE
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