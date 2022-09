アドベンチャーラリー、ミニライブ、ビンゴ大会…大盛況だった「SCANDALミステリーツアー」を振り返る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。9月12日(月)の配信では、8月21日(日)に開催された「SCANDALのミステリーツアー2」に参加いただいたリスナーの方のメールとともに、イベントを振り返りました。HARUNA:今日も“ハートポッポ”なメールを紹介していきたいと思います。それではさっそく読んでいきます。<リスナーからのメール・しんたろうさん>初めて「SCANDAL MANIA presents SCANDALミステリーツアー2」(以下、ミステリーツアー)に参加させていただきました! ちなみにグループ10でした。コロナの件もあったので、正直(みなさんが)来れない可能性もあるのかなと思っていましたが、当日は元気な姿で会えて嬉しかったです。「ミステリーツアー」自体は日々の生活を忘れて、心から楽しめましたが、あの蒸し暑さのなかで、終日テレワークの影響による運動不足の31歳には、つま恋リゾート内を走り回るのがかなりハードでした(笑)。その後で、噂の親子丼を食べましたが「まさかこの歳で運動部の合宿みたいなことを経験するとは」とも思いましたが、それも「ミステリーツアー」ならではと痛感しました(笑)。ホテルの方には本当に申し訳ないのですが、走り回った後にあのボリュームの親子丼は、さすがに完食できませんでした。メンバーとの写真撮影のときには、RINAちゃんがRINA Tシャツに気づいてくれて喜んでもらえたのですが、緊張のあまり言葉がでませんでした(笑)。ちなみにビンゴ大会では、RINAちゃんの私物かパネルを真剣に狙っていましたが、残念ながらリーチ止まりでビンゴならずでした。RINAちゃんのZINEは、新幹線を待っている間にしっかりポチらせていただきました。今まで、スキャ友がおらず、ライブやイベントにはソロで参戦していましたが、グループで来ていた人やSNSでやり取りしていた人が声をかけてくれて、スキャ友もできて本当に参加できて良かったです。HARUNA:「ミステリーツアー」も無事に終わりましたね。当日まで、どこでおこなわれるか、何をするのか、まったくミステリーなイベントで、静岡県掛川市のつま恋リゾート彩の郷が会場でした。TOMOMI:みんなが仲良くなってくれるのがほんま嬉しいね。HARUNA:どこに連れて行かれるかわからないまま、会場に到着して早々にクイズというか、「SCAベンチャーラリー」というアドベンチャーラリーがあって、みんなに走り回ってもらってね。TOMOMI:着いてすぐに、ランダムに組まれたチームに地図が渡されて、広大な敷地を舞台に何箇所もポイントがあって、まずは場所にまつわる謎解きがあって、そこに置いてあるクイズに答えて……というようなアドベンチャーラリーでした。HARUNA:一見楽しそうなんだけど、制限時間内に戻ってこないといけないから、なかなかハードだったんだよね。TOMOMI:地図を片手に、そのクイズが仕掛けてあるポイントを探す謎解きがすごい難しかったんだよね。見せてもらったけど「すごい、よく解けるな」って。HARUNA:あとは噂の「親子丼」もね。MAMI:みんなのお昼ご飯は、カレーか親子丼だったんだけど、なぜか特大の「親子丼」だったんだよね(笑)。ーーチームによるアドベンチャーラリーあり、ミニサプライズあり、ミニライブ&トークあり、ビンゴ大会あり、記念撮影あり、盛りだくさんのミステリーツアーとなりました。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056