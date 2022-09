「MTV」が運営する音楽アワード「MTV VMAJ(Video Music Awards Japan)2022」およびアワードのライブイベント「MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-」が11月に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで開催される。

「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として2002年より開催されている音楽アワード。 2021年10月1日から2022年9月30日までの期間に公開されたミュージックビデオの中から各部門の最優秀作品が選出され、一般投票でもっとも票を獲得したMVには「Video of the Year(最優秀ビデオ賞)」が贈られるほか、今年を彩ったアーティストを表彰する「Album of the Year」などの賞も用意されている。

3年ぶりの有観客開催となる今年の「VMAJ」は2日間にわたって行われ、初日は「MTV VMAJ 2022」と題して授賞式とライブが融合された音楽アワード、2日目には2022年を代表するアーティストが出演する一夜限りのライブイベント「MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-」が開催される。「MTV VMAJ 2022」にはBE:FIRST、 BiSH、 Da-iCE、 INI、 マカロニえんぴつ、 櫻坂46、 SKY-HI、 THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが、「MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-」には初日にも出演するBiSH、SKY-HI、櫻坂46が第1弾出演者としてステージに登場することが明かされた。なおアワードのMCは岩井勇気 (ハライチ)、 向井慧(パンサー)、 菅井友香(櫻坂46)の3名が務める。

MTV VMAJ 2022

2022年11月2日(水)東京都 武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

<出演者>

BE:FIRST / BiSH / Da-iCE / INI / マカロニえんぴつ / 櫻坂46 / SKY-HI / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / and more

MC:岩井勇気 (ハライチ) / 向井慧(パンサー) / 菅井友香(櫻坂46)

MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-

2022年11月3日(木・祝)東京都 武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

<出演者>

BiSH / 櫻坂46 / SKY-HI / and more