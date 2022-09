LiSA「新しい場所にたどり着いた」ニューアルバム『LANDER』のリリースを発表

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。ニューアルバム『LANDER』のリリースを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月14日(水)放送分)LiSA:わたくしLiSA、6枚目のフルアルバムのリリースが決定しましたー!11月16日に、6枚目のフルアルバム『LANDER』リリース決定です! お待たせしました〜!「LANDER」というのは、着陸船という意味です。(デビューしてから)10年ずっと飛び続けていた私が、新しい場所にたどり着いたということで、誰も行っていない場所でまたみんなと遊ぼう! という意味で着陸船です。今回のアルバムは、なんと14曲(収録)! 盛りだくさんですね。シングルで言うと、「炎」「dawn」「往け」「HADASHi NO STEP」「明け星」「白銀」「シフクノトキ」そして、ABEMA・テレビ朝日 FIFA ワールドカップ カタール 2022番組公式テーマソングの「一斉ノ喝采」、そして9月13日に配信リリースされた「NEW ME」など、まだまだ新曲があります。っていうか……「炎」から出ていなかったんだね。「炎」はとっくの昔のような気がしていたんですけど。だから2年ぐらい経っているんですね。しかし、たくさんシングル出しましたね(笑)。LiSA:そして、アルバム収録曲の「NEW ME」が9月13日に配信、ミュージックビデオが公開になりました! (2022年4月に開催された)『Eve&Birth』の武道館と、ホール(公演)でも歌っていた楽曲です。次の未来に向かっていく間、会えない時間もみんながそれぞれ自分の時間を一生懸命生きられるといいなーとか、みんなと胸の中にある宝物みたいな……誓いの言葉じゃないけど。それを読むことで自分でいられるというか、みんながそれを読みながら元気に進んでいけるといいな、という思いで作った新曲です。ミュージックビデオも、すごく壮大でかっこいいです。今後もアルバムについてお話する機会があると思います。みなさんお楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/