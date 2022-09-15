MINI　3ドア レゾリュートエディション（写真は欧州仕様車）


MINI　3ドア レゾリュートエディション（写真は欧州仕様車）

　ビー・エム・ダブリューは9月15日、通常モデルには無い特別な装備を施した特別仕様車「MINI Resolute Edition（レゾリュート・エディション）」を、MINI 3ドア、5ドア、コンバーチブルに設定し、全国のMINI正規ディーラーにおいて販売を開始した。納車は10月以降を予定し、メーカー希望小売価格は4,400,000円～5,140,000円（消費税込）。


オリジナル性や伝統的スタイル、カリスマ性を表現



（写真左から）MINI　3ドア レゾリュートエディション、5ドア レゾリュートエディション、コンバーチブル レゾリュートエディション


（写真左から）MINI　3ドア レゾリュートエディション、5ドア レゾリュートエディション、コンバーチブル レゾリュートエディション

　今回の特別仕様車は、“毅然とした”という意味を持つResoluteをコンセプトに据え、オリジナル性や伝統的スタイル、自信やカリスマ性を表現した。高効率なMINIツインパワー・ターボエンジンを搭載した3車種をベースに、専用のボディカラーと多数の特別装備を備えてハイグレードな仕様に仕立てている。


ジョンクーパーワークス専用のボディカラーを採用





MINI　3ドア レゾリュートエディション　画像１


MINI　3ドア レゾリュートエディション


MINI　5ドア レゾリュートエディション　画像１


MINI　5ドア レゾリュートエディション


MINI　コンバーチブル レゾリュートエディション　画像１


MINI　コンバーチブル レゾリュートエディション

　外装では、ジョンクーパーワークスモデルのみ選択可能な専用外装色「レベル・グリーン」を、ルーフとミラーキャップは対照的なペッパーホワイトを設定。クラシックな英国のレーシング・カーに使われる配色にインスパイアされたボディカラーを主体にしたツートンカラーで、MINIが持つ伝統性を表現する。また、ボンネットストライプ、ヘッドライト、ラジエターグリル、リアライトのフレーム、サイドスカットル、ドアとテールゲートのハンドルを、専用カラーのレゾリュートブロンズで配色し、特別感を主張した。



　インテリアでは、ブラックパールライトチェッカードのクロスレザレット・コンビネーション、レゾリュートブロンズカラーのインテリアサーフェス、専用デザインのドアシルプレートなどを配し、所有欲を満たす。



　このほか、レゾリュートエディションは安全装備や運転支援システムも充実。前車接近警告機能、衝突被害軽減ブレーキ、レーンディパーチャーウォーニング機能を標準装備。また、クルーズコントロール、パークディスタンスコントロール（フロント＆リア）や縦列駐車をサポートするパーキングアシストなども備え、安全性と快適性を向上させた。さらに、Apple CarPlayでiPhoneをMINIのセンターディスプレイに表示し、タッチ操作でGoogle MapやiPhone純正マップの使用、電話やメッセージの送受信などが可能。またMINI APP接続など、インテリジェントなコミュニケーション機能も多数装備している。






インテリア


ナッパレザーステアリング（Resoluteエンブレム入り）


ナッパレザーステアリング（Resoluteエンブレム入り）

MINI レゾリュートエディションの主な装備内容





ヘッドライトリング


 ヘッドライトリング


サイドスカットル


サイドスカットル


ドアシルプレート（Resolute専用デザイン＆ Resoluteエンブレム入り）


ドアシルプレート（Resolute専用デザイン＆ Resoluteエンブレム入り）

■ ボディカラー：レベルグリーン
■ ルーフ＆ミラーキャップカラー：ペッパーホワイト　※ブラックルーフ＆ブラックミラーキャップも選択可
■ 18インチ ホイールパルススポークブラック
■ Resoluteボンネット・ストライプ
■ Resoluteブロンズパーツ
■ ヘッドライトリング
■ テールライトフレーム
■ アウターグリルフレーム
■ エアインテーク（Cooper Sのみ）
■ ドアハンドル
■ テールゲートハンドル
■ フューエルキャップ（Cooper Sのみ）
■ サイドスカットル
■ ブラックテールパイプ
■ クロス レザレット・コンビネーション ブラックパール ライトチェッカード（ニーロール＆アーム・レスト ブラック）　※MINI Yoursレザーラウンジ カーボンブラックも選択可
■ シートヒーター（フロント／左右）
■ ナッパレザーステアリング（Resoluteエンブレム入り）
■ インテリアサーフェス Resolute
■ ドアシルプレート（Resolute専用デザイン& Resoluteエンブレム入り）
■ ヘッドライナーアンスラサイト
■ ライトパッケージ
■ アンビエントライト
■ ベロアフロアマット
■ ETC内蔵ルーム・ミラー
■ MINI ドライビングモード
■ マルチディスプレイメーターパネル
■ スマートフォンインテグレーション（Apple CarPlay）
■ MINI Connected
■ リアビューカメラ
■ パーキングアシスト
■ PDCフロント＆リア
■ ドライビングアシスト（前車接近警告機能、被害軽減ブレーキ、レーンディパーチャーウォーニング機能）


メーカー希望小売価格一覧





MINI　3ドア レゾリュートエディション　画像２


MINI　5ドア レゾリュートエディション　画像２


MINI　コンバーチブル レゾリュートエディション　画像２


モデル 希望小売価格（消費税込）
MINI Cooper 3 Door Resolute Edition 4,400,000円
MINI Cooper S 3 Door Resolute Edition 4,660,000円
MINI Cooper 5 Door Resolute Edition 4,510,000円
MINI Cooper S 5 Door Resolute Edition 4,770,000円
MINI Cooper S Convertible Resolute Edition 5,140,000円


※上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格
※｢自動車リサイクル法｣に基づく､リサイクル料金が別途必要
※右ハンドル仕様
※シート「MINI Yoursレザーラウンジ カーボンブラック」選択時、171,000円高