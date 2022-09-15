ビー・エム・ダブリューは9月15日、通常モデルには無い特別な装備を施した特別仕様車「MINI Resolute Edition（レゾリュート・エディション）」を、MINI 3ドア、5ドア、コンバーチブルに設定し、全国のMINI正規ディーラーにおいて販売を開始した。納車は10月以降を予定し、メーカー希望小売価格は4,400,000円～5,140,000円（消費税込）。
オリジナル性や伝統的スタイル、カリスマ性を表現
今回の特別仕様車は、“毅然とした”という意味を持つResoluteをコンセプトに据え、オリジナル性や伝統的スタイル、自信やカリスマ性を表現した。高効率なMINIツインパワー・ターボエンジンを搭載した3車種をベースに、専用のボディカラーと多数の特別装備を備えてハイグレードな仕様に仕立てている。
ジョンクーパーワークス専用のボディカラーを採用
外装では、ジョンクーパーワークスモデルのみ選択可能な専用外装色「レベル・グリーン」を、ルーフとミラーキャップは対照的なペッパーホワイトを設定。クラシックな英国のレーシング・カーに使われる配色にインスパイアされたボディカラーを主体にしたツートンカラーで、MINIが持つ伝統性を表現する。また、ボンネットストライプ、ヘッドライト、ラジエターグリル、リアライトのフレーム、サイドスカットル、ドアとテールゲートのハンドルを、専用カラーのレゾリュートブロンズで配色し、特別感を主張した。
インテリアでは、ブラックパールライトチェッカードのクロスレザレット・コンビネーション、レゾリュートブロンズカラーのインテリアサーフェス、専用デザインのドアシルプレートなどを配し、所有欲を満たす。
このほか、レゾリュートエディションは安全装備や運転支援システムも充実。前車接近警告機能、衝突被害軽減ブレーキ、レーンディパーチャーウォーニング機能を標準装備。また、クルーズコントロール、パークディスタンスコントロール（フロント＆リア）や縦列駐車をサポートするパーキングアシストなども備え、安全性と快適性を向上させた。さらに、Apple CarPlayでiPhoneをMINIのセンターディスプレイに表示し、タッチ操作でGoogle MapやiPhone純正マップの使用、電話やメッセージの送受信などが可能。またMINI APP接続など、インテリジェントなコミュニケーション機能も多数装備している。
MINI レゾリュートエディションの主な装備内容
■ ボディカラー：レベルグリーン
■ ルーフ＆ミラーキャップカラー：ペッパーホワイト ※ブラックルーフ＆ブラックミラーキャップも選択可
■ 18インチ ホイールパルススポークブラック
■ Resoluteボンネット・ストライプ
■ Resoluteブロンズパーツ
■ ヘッドライトリング
■ テールライトフレーム
■ アウターグリルフレーム
■ エアインテーク（Cooper Sのみ）
■ ドアハンドル
■ テールゲートハンドル
■ フューエルキャップ（Cooper Sのみ）
■ サイドスカットル
■ ブラックテールパイプ
■ クロス レザレット・コンビネーション ブラックパール ライトチェッカード（ニーロール＆アーム・レスト ブラック） ※MINI Yoursレザーラウンジ カーボンブラックも選択可
■ シートヒーター（フロント／左右）
■ ナッパレザーステアリング（Resoluteエンブレム入り）
■ インテリアサーフェス Resolute
■ ドアシルプレート（Resolute専用デザイン& Resoluteエンブレム入り）
■ ヘッドライナーアンスラサイト
■ ライトパッケージ
■ アンビエントライト
■ ベロアフロアマット
■ ETC内蔵ルーム・ミラー
■ MINI ドライビングモード
■ マルチディスプレイメーターパネル
■ スマートフォンインテグレーション（Apple CarPlay）
■ MINI Connected
■ リアビューカメラ
■ パーキングアシスト
■ PDCフロント＆リア
■ ドライビングアシスト（前車接近警告機能、被害軽減ブレーキ、レーンディパーチャーウォーニング機能）
メーカー希望小売価格一覧
|モデル
|希望小売価格（消費税込）
|MINI Cooper 3 Door Resolute Edition
|4,400,000円
|MINI Cooper S 3 Door Resolute Edition
|4,660,000円
|MINI Cooper 5 Door Resolute Edition
|4,510,000円
|MINI Cooper S 5 Door Resolute Edition
|4,770,000円
|MINI Cooper S Convertible Resolute Edition
|5,140,000円
※｢自動車リサイクル法｣に基づく､リサイクル料金が別途必要
※右ハンドル仕様
※シート「MINI Yoursレザーラウンジ カーボンブラック」選択時、171,000円高