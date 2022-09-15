



MINI 3ドア レゾリュートエディション（写真は欧州仕様車）

ビー・エム・ダブリューは9月15日、通常モデルには無い特別な装備を施した特別仕様車「MINI Resolute Edition（レゾリュート・エディション）」を、MINI 3ドア、5ドア、コンバーチブルに設定し、全国のMINI正規ディーラーにおいて販売を開始した。納車は10月以降を予定し、メーカー希望小売価格は4,400,000円～5,140,000円（消費税込）。

オリジナル性や伝統的スタイル、カリスマ性を表現





（写真左から）MINI 3ドア レゾリュートエディション、5ドア レゾリュートエディション、コンバーチブル レゾリュートエディション

今回の特別仕様車は、“毅然とした”という意味を持つResoluteをコンセプトに据え、オリジナル性や伝統的スタイル、自信やカリスマ性を表現した。高効率なMINIツインパワー・ターボエンジンを搭載した3車種をベースに、専用のボディカラーと多数の特別装備を備えてハイグレードな仕様に仕立てている。

ジョンクーパーワークス専用のボディカラーを採用









MINI 3ドア レゾリュートエディション







MINI 5ドア レゾリュートエディション







MINI コンバーチブル レゾリュートエディション

外装では、ジョンクーパーワークスモデルのみ選択可能な専用外装色「レベル・グリーン」を、ルーフとミラーキャップは対照的なペッパーホワイトを設定。クラシックな英国のレーシング・カーに使われる配色にインスパイアされたボディカラーを主体にしたツートンカラーで、MINIが持つ伝統性を表現する。また、ボンネットストライプ、ヘッドライト、ラジエターグリル、リアライトのフレーム、サイドスカットル、ドアとテールゲートのハンドルを、専用カラーのレゾリュートブロンズで配色し、特別感を主張した。

インテリアでは、ブラックパールライトチェッカードのクロスレザレット・コンビネーション、レゾリュートブロンズカラーのインテリアサーフェス、専用デザインのドアシルプレートなどを配し、所有欲を満たす。

このほか、レゾリュートエディションは安全装備や運転支援システムも充実。前車接近警告機能、衝突被害軽減ブレーキ、レーンディパーチャーウォーニング機能を標準装備。また、クルーズコントロール、パークディスタンスコントロール（フロント＆リア）や縦列駐車をサポートするパーキングアシストなども備え、安全性と快適性を向上させた。さらに、Apple CarPlayでiPhoneをMINIのセンターディスプレイに表示し、タッチ操作でGoogle MapやiPhone純正マップの使用、電話やメッセージの送受信などが可能。またMINI APP接続など、インテリジェントなコミュニケーション機能も多数装備している。

MINI レゾリュートエディションの主な装備内容









ヘッドライトリング







サイドスカットル







ドアシルプレート（Resolute専用デザイン＆ Resoluteエンブレム入り）

■ ボディカラー：レベルグリーン

■ ルーフ＆ミラーキャップカラー：ペッパーホワイト ※ブラックルーフ＆ブラックミラーキャップも選択可

■ 18インチ ホイールパルススポークブラック

■ Resoluteボンネット・ストライプ

■ Resoluteブロンズパーツ

■ ヘッドライトリング

■ テールライトフレーム

■ アウターグリルフレーム

■ エアインテーク（Cooper Sのみ）

■ ドアハンドル

■ テールゲートハンドル

■ フューエルキャップ（Cooper Sのみ）

■ サイドスカットル

■ ブラックテールパイプ

■ クロス レザレット・コンビネーション ブラックパール ライトチェッカード（ニーロール＆アーム・レスト ブラック） ※MINI Yoursレザーラウンジ カーボンブラックも選択可

■ シートヒーター（フロント／左右）

■ ナッパレザーステアリング（Resoluteエンブレム入り）

■ インテリアサーフェス Resolute

■ ドアシルプレート（Resolute専用デザイン& Resoluteエンブレム入り）

■ ヘッドライナーアンスラサイト

■ ライトパッケージ

■ アンビエントライト

■ ベロアフロアマット

■ ETC内蔵ルーム・ミラー

■ MINI ドライビングモード

■ マルチディスプレイメーターパネル

■ スマートフォンインテグレーション（Apple CarPlay）

■ MINI Connected

■ リアビューカメラ

■ パーキングアシスト

■ PDCフロント＆リア

■ ドライビングアシスト（前車接近警告機能、被害軽減ブレーキ、レーンディパーチャーウォーニング機能）

メーカー希望小売価格一覧