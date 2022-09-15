坂本慎太郎、作画・編集手がけた究極のDIY手描きアニメMV公開

坂本慎太郎が、6月3日にリリースした4thアルバム『物語のように』より第2弾MV「ある日のこと (One Day)」を公開した。
今回のMVは、坂本慎太郎が作画、編集まで手がけた究極のDIY手描きアニメーション。コピー用紙に鉛筆とマーカーで描いた約650枚の絵をスキャンし、PhotoshopとPremire Proで編集して制作されている。
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9月30日には国内盤LP『物語のように』のリリース、10月26日からは国内ツアーの開催を予定している。
＜リリース情報＞
坂本慎太郎
『物語のように』
LP: 価格: ￥3300（税込） 9月30日（金）発売
Distribution: JET SET
CD: 価格: ￥2860（税込）発売中
Distribution: Bridge Inc.
Digital: 配信中
https://linktr.ee/shintarosakamoto_official
Distribution: VMLAS
＜ライブ情報＞
Shintaro Sakamoto LIVE2022 "Like A Fable” TOUR
2022年10月26日（水）昭和女子大学人見記念講堂（東京）
2022年11月15日（火）Zepp Namba（大阪）
2022年11月16日（水）クラブ月世界（神戸）
2022年12月05日（月）キャバレーニュー白馬（熊本/八代市）
2022年12月07日（水）桜坂セントラル（沖縄）
Official Web：https://l-tike.com/shintarosakamoto