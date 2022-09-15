あいだいろ原作によるTVアニメ「地縛少年花子くん」の再放送が決定。10月6日25時28分からのTBSでの放送を皮切りに、BS11、TBSチャンネル1で順次オンエアされる。

「地縛少年花子くん」は学園の七不思議“トイレの花子さん”こと花子くんと、彼を呼び出したオカルト少女・八尋寧々（やしろねね）を中心に描かれる怪異コメディ。花子くん役を緒方恵美、寧々役を鬼頭明里が演じる。再放送では各話に新たなエンドカードも追加されている。

TVアニメ「地縛少年花子くん」再放送

放送情報

TBS：2022年10月6日（木）25時28分～

BS11：2022年10月7日（金）23時30分～

TBSチャンネル1：2022年10月15日（土）25時30分～

※再放送：10月22日（土）25時～

スタッフ

原作：あいだいろ（掲載 月刊「Ｇファンタジー」スクウェア・エニックス刊）

監督：安藤正臣

シリーズ構成・脚本：中西やすひろ

キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤麻由加

助監督：仁昌寺義人

美術監督：栗林大貴（KUSANAGI）

美術設定：須江信人

色彩設計：多田早希

色彩設計補佐：南木由実

撮影監督：：酒井淳子（MAD BOX）

プロップデザイン：本多弘幸

2Dデザイン：小島寛之

怪異デザイン：岩畑剛一

編集：伊藤利恵

音響監督：飯田里樹

音響制作：HALF H・P STUDIO

録音調整：天野龍洋

音響効果：宅間麻姫

音楽：高木洋

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーションプロデューサー：比嘉勇二

アニメーション制作：Lerche

製作：「地縛少年花子くん」製作委員会

キャスト

花子くん：緒方恵美

八尋寧々：鬼頭明里

源光：千葉翔也

源輝：内田雄馬

赤根葵：佐藤未奈子

七峰桜：安済知佳

日向夏彦：水島大宙

もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい

ヤコ：ゆかな

土籠：津田健次郎

ミツバ：小林大紀

(c)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん」製作委員会