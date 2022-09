明治安田生命J2リーグ第36節が14日に行われた。

首位のアルビレックス新潟は敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦。18分に細かいパスワークで相手の守備を崩し、最後は小見洋太が角度のないところから突き刺して先制する。64分に相手のミスから速攻に転じ、三戸舜介が追加点をマーク。81分に1点を返されたものの、逃げ切った新潟は2-1の勝利を収めた。

2試合連続のドローで停滞した横浜FCは、敵地でモンテディオ山形と対戦。79分に敵陣でのボールロストからカウンターを食らってチアゴ・アウベスの先制点を許すと、83分には完全に崩されてT・アウベスの2点目を決められる。0-2で敗れた横浜FCと新潟の勝ち点差は「3」に広がった。一方、昇格プレーオフ出場権を争う山形にとっては大きな一勝となった。

3位ファジアーノ岡山は徳島ヴォルティスに0-1で敗れて5試合ぶりの敗戦。連勝は「4」で止まった。一方、藤尾翔太の先制点を守り切った徳島は直近5戦で4勝目となり、14戦無敗となった。

ベガルタ仙台は35分に中山仁斗が挙げた1点を守り切り、敵地で栃木SCを撃破。伊藤彰監督体制で初白星を挙げ、連敗を「5」で止めた。

大分トリニータは大宮アルディージャに4分の先制点を許したものの、すぐに逆転。しかし前半農地に追いつかれ、2-2で引き分けた。ロアッソ熊本はFC町田ゼルビアとスコアレスドロー。また、ジェフユナイテッド千葉は2連勝、V・ファーレン長崎は3試合ぶりの白星で上位戦線に踏みとどまっている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼9月14日(水)

いわてグルージャ盛岡 1-2 ジェフユナイテッド千葉

モンテディオ山形 2-0 横浜FC

水戸ホーリーホック 0-1 V・ファーレン長崎

栃木SC 0-1 ベガルタ仙台

ザスパクサツ群馬 0-0 FC琉球

大宮アルディージャ 2-2 大分トリニータ

東京ヴェルディ 0-2 ブラウブリッツ秋田

レノファ山口FC 1-1 ツエーゲン金沢

徳島ヴォルティス 1-0 ファジアーノ岡山

ロアッソ熊本 0-0 FC町田ゼルビア

ヴァンフォーレ甲府 1-2 アルビレックス新潟

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 新潟(71/+32)

2位 横浜FC(68/+14)

3位 岡山(63/+17)

4位 仙台(58/+15)

5位 熊本(58/+7)

6位 大分(56/+10)

7位 長崎(54/+5)※1試合未消化

8位 山形(52/+15)※1試合未消化

9位 千葉(52/+4)

10位 徳島(51/+12)

11位 町田(50/+6)

12位 水戸(46/+3)※1試合未消化

13位 秋田(43/-12)

14位 東京V(42/-2)※1試合未消化

15位 甲府(42/-6)

16位 金沢(41/-17)

17位 山口(40/-7)

18位 栃木(40/-7)※1試合未消化

19位 大宮(35/-15)※1試合未消化

20位 群馬(33/-17)

21位 岩手(33/-34)

22位 琉球(30/-23)

◆■次節の対戦カード

▼9月17日(土)

19:00 岡山 vs 長崎

▼9月18日(日)

13:00 仙台 vs 徳島

14:00 秋田 vs 群馬

18:00 山形 vs 千葉

18:00 町田 vs 東京V

18:00 横浜FC vs 甲府

18:00 新潟 vs 水戸

18:00 金沢 vs 金沢

18:30 琉球 vs 山口

19:00 大宮 vs 栃木

▼9月19日(月)

13:05 熊本 vs 岩手