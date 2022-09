スクウェア・エニックスは、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam向けアクションRPG『CRISIS CORE–FINAL FANTASY VII– REUNION』を2022年12月13日に発売する。Steam版は2022年12月14日配信予定だ。

『CRISIS CORE–FINAL FANTASY VII– REUNION』は、2007年に発売された作品のリマスター版。グラフィックのHD化はもとより、登場キャラクターをはじめとするすべての3Dモデルを一新した。フルボイスへの対応や新たにアレンジされた楽曲が、『FINAL FANTASY VII』へとつながる波乱に満ちた物語を、より鮮やかに描き出す。

2022年6月時点で今冬とされていた発売日が、今回正式に決定した形だ。

© 2007, 2008, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYANOMURA