浅井健一率いるSHERBETSがニューシングル『UK』をリリース、ティザー映像も公開

浅井健一率いるSHERBETSが2022年10月26日（水）にニューシングル『UK』をリリースすることを発表した。それに合わせてジャケット写真、新曲ティザー映像もYouTubeにて公開した。
2023年に25周年を迎えるSHERBETS。ファーストアクションとして2022年10月16日・渋谷Spotify O-EASTを皮切りにツアーをスタートさせる。そしてツアースタート直後の10月26日（水）にニューシングル『UK』リリース、さらにタイトル曲「UK」を10月8日（土）に先行配信することを発表した。
関連記事：浅井健一インタビュー「右や左ではなく、俺は真ん中を目指している」
また、ニューシングル「UK」初回限定盤には15曲収録のライブCDが付いてくることも明かされた。
＜リリース情報＞
SHERBETS
ニューシングル『UK』
リリース日：2022年10月26日（水）
「UK」先行配信：2022年10月8日（土）
■初回生産限定盤：2CD
=CD1収録曲=
1. UK
2. Smoothie Glider
3. Marble
=CD2収録曲=
Live at LIQUIDROOM
1. Grantham
2. アンドロイドルーシー
3. Vanessa
4. ひょっとして
5. MIA
6. Crashed Sedan Drive
7. Stealth
8. Happy Everyday
9. Lonely Night
10. Toy Address
11. LADY NEDY
12. Michelle
13. カミソリソング
14. グレープジュース
15. 小さな花
■通常盤
価格：1320円（税込）
品番：BVCL-1236
＝収録曲＝
1. UK
2. Smoothie Glider
3. Marble
＜ツアー情報＞
「24th→25th ANNIVERSARY TOUR ”そして未来へ"」
2022年10月16日（日）渋谷Spotify O-EAST
2022年10月29日（土）四日市CLUB ROOTS
2022年10月30日（日）甲府KAZOO HALL
2022年11月5日（土）鹿児島CAPARVO HALL
2022年11月6日（日）福岡DRUM Be-1
2022年11月12日（土）石巻BLUE RESSISTANCE
2022年11月13日（日）いわきclub SONIC
2022年11月19日（土）神戸VARIT.
2022年11月20日（日）広島SECOND CRUTCH
2022年11月25日（金）名古屋CLUB QUATTRO
2022年11月27日（日）金沢GOLD CREEK
2022年12月3日（土）大阪Banana Hall
浅井健一|SEXY STONES RECORDS 公式
Official Website：http://www.sexystones.com/
Instagram：https://www.instagram.com/kenichi_asai_official/?hl=ja
Twitter：https://twitter.com/ssrstaff
SHERBETS：https://sherbets.tokyo/