TVアニメ「陰の実力者になりたくて！」の第3弾ビジュアルが公開された。

10月5日よりTOKYO MXほかにて放送開始される「陰の実力者になりたくて！」。第3弾ビジュアルにはシャドウガーデンのメンバーのほか、物語の表舞台で活躍するアレクシア、アイリス、クレア、ローズ、シェリー、ヒョロ＆ジャガ、シドが対のように描かれ、“表と裏”が表現された。また最新ビジュアル解禁にあわせて、公式サイトもリニューアルしている。

TVアニメ「陰の実力者になりたくて！」

放送情報

AT-X：2022年10月5日（水）より毎週水曜日22:30～

※リピート放送は毎週金曜日10:30～、毎週火曜日16:30～

TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:30～

テレビ愛知：2022年10月6日（木）より毎週木曜日26:35～

KBS京都：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～

サンテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～

BS日テレ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～

配信情報

ABEMA、dアニメストア：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:00～ ※地上波先行・最速配信

その他サイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：逢沢大介（「陰の実力者になりたくて！」/ KADOKAWA刊）

キャラクター原案：東西

監督：中西和也

シリーズ構成：加藤還一

キャラクターデザイン：飯野まこと

美術監督：李凡善

色彩設計：田中直人、岡崎順子

プロップデザイン：北原大地

撮影監督：廣岡岳

編集：坪根健太郎

音楽：末廣健一郎

音楽制作：KADOKAWA

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アニメーションプロデューサー：中村浩士

アニメーション制作：Nexus

製作：シャドウガーデン

キャスト

シド・カゲノー／シャドウ：山下誠一郎

アレクシア・ミドガル：花澤香菜

アイリス・ミドガル：日笠陽子

アルファ：瀬戸麻沙美

ベータ：水瀬いのり

ガンマ：三森すずこ

デルタ：ファイルーズあい

イプシロン：金元寿子

ゼータ：朝井彩加

イータ：近藤玲奈

クレア・カゲノー：日高里菜

ローズ・オリアナ：白石晴香

シェリー・バーネット：会沢紗弥

ヒョロ・ガリ：松岡禎丞

ジャガ・イモ：松重慎

(c)逢沢大介・KADOKAWA刊/シャドウガーデン