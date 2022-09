『ピノキオ』といえば！嘘をついて鼻が伸びる有名シーンの本編映像が解禁

2022年9月8日(木)よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」にて日米同時配信中の『ピノキオ』。『ピノキオ』といえば ”嘘をつくと鼻が伸びる” シーンが印象的だが、そんな有名シーンの実写版本編映像が解禁となった。

ディズニーを象徴する楽曲『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』と共に、長年愛され続けてきた『ピノキオ』。

ディズニーらしい夢と魔法のファンタジックな世界観が詰まった本作の主人公・ピノキオは、孤独に暮らすおじいさん・ゼペットが作った木彫りの人形。ある日、妖精ブルー・フェアリーが人形に魔法をかけ命を授ける。ピノキオもまた ”本物の人間の子供” になるという願いを叶えるため良心を学ぼうとするが、何も知らない純真無垢なピノキオにはあらゆる誘惑や試練が待ち受けていた――。

9月8日(木)より配信が始まるや大きな話題を呼んでいる本作。

ピノキオと言えば ”嘘をつくと鼻が伸びる” ことで有名だが、実写版でも嘘を付いたピノキオの鼻が伸びるシーンが描かれている。この度、日本版声優を務めるピノキオ役の川原瑛都とジミニー・クリケット役の山本耕史の可愛らしい掛け合いが見られる本編の吹替版シーンが解禁となった。

純真無垢なピノキオは、詐欺師のキツネ・正直ジョンに人形劇に出て有名になれると誘われ、ついて行ってしまう。そして人形ショーの興行師ストロンボリに鳥かごに閉じ込められてしまうのだが、ピノキオはジミニー・クリケットに「有名人なんて僕目指したことないもん」、「僕は有名になるよりも学校に行きたかった」と嘘を付くと鼻がぐんぐんと伸びてしまう。

実は、妖精ブルー・フェアリーに魔法をかけられていたピノキオ。それを見たジミニー・クリケットは「何にせよ、嘘は人を変えてしまうんだぞ、ピノキオ」と正直であることの大切さを教えるという、物語の中でも重要なシーンとなっている。

ピノキオに ”善悪” を教えるジミニー・クリケットの教えは、ロバート・ゼメキス監督が本作に込めたメッセージに通じている。

ゼメキス監督は本作に込めた思いを「僕はウォルト・ディズニーが生んだアニメーション版の『ピノキオ』を、とても最高に美しい物語だと思っているんだ。だからアニメーション版に沿った物語を本作でも描いている。本作に込めたメッセージは、正直であることの大切さなんだ。自分の心に嘘をつかないこと。誰に対しても誠実であることだ。物語は現代風に少しアレンジしているけれど、この映画を楽しんでくれることを願っているよ」と語っており、現代に生きる私たちにとっても大切なことを教えてくれる物語になっている。

すでに本作を鑑賞した人からSNS上では「実写版『ピノキオ』見た! 現代ならではのメッセージが詰め込まれたなるほどの内容。子供たちに何を感じて欲しいかビシビシ伝わってきた」、「現代風味とアニメが込めていたメッセージを大切に織り込んだ良作だった」、「『ピノキオ』に込められたメッセージは現代風にアレンジされててまとまり良きな作品やった」など、絶賛の声が相次いでいる。

現代の圧巻の映像美とともに、再び世界中を感動の涙で包み込む本作をぜひお見逃しなく!

ロバート・ゼメキスと名優トム・ハンクスが再びタッグを組み、2022年ファンタジックによみがえる実写映画

『ピノキオ』は、9月8日(木)(ディズニープラス・デイ)よりディズニープラスにて独占配信中!

