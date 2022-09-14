9月17日から19日にかけて千葉・袖ケ浦海浜公園で開催される氣志團主催のフェス「氣志團万博2022 ～房総魂～」の模様が、11月よりWOWOWライブにて放送される。

今年3年ぶりの有観客開催を迎える「氣志團万博」。WOWOWでは11月26日（土）、11月27日（日）、12月3日（土）の3日間、合計18時間にわたり各アーティストの熱いパフォーマンスをオンエアする。また12月3日には、バックステージでの出演者同士の交流やビハインドストーリーをフィーチャーした事後番組の放送も決定している。

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「氣志團万博2022 ～房総魂～」

初日 前編

2022年11月26日（土）13:00～

初日 後編

2022年11月26日（土）16:00～



＜出演者＞

氣志團 / ニューロティカ（WELCOME ACT） / 松平健（OPENING CEREMONY ACT） / 打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / 香取慎吾 / 木梨憲武 / coldrain / サンボマスター / SiM / 10-FEET / Dragon Ash / 藤井フミヤ / フジファブリック / 布袋寅泰 / ヤバイTシャツ屋さん

二日目 前編

2022年11月27日（日）13:00～

二日目 後編

2022年11月27日（日）16:00～



＜出演者＞

氣志團 / 仙台貨物（WELCOME ACT） / 綾小路きみまろ（OPENING CEREMONY ACT） / 岡崎体育 / GEZAN / ゴールデンボンバー / 湘南乃風 / 私立恵比寿中学 / 聖飢魔II / Def Tech / DOPING PANDA / HYDE / ももいろクローバーZ / RIP SLYME / ROTTENGRAFFTY

三日目 前編

2022年12月3日（土）13:00～

三日目 後編

2022年12月3日（土）16:00～



＜出演者＞

氣志團 / DJダイノジ（WELCOME ACT） / 森山直太朗（OPENING CEREMONY ACT） / きゃりーぱみゅぱみゅ / Creepy Nuts / くるり / 倖田來未 / 純烈♨ダチョウ / 女王蜂 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 氷川きよし / HEY-SMITH / 森山直太朗 / WANIMA

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「氣志團万博2022 ～房総魂～ 事後スペシャル番組」

2022年12月3日（土）19:00～