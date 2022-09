MIYAVIソロデビュー20周年プロジェクト第一弾で、自身初アニソンカバーアルバム発売

MIYAVIが、自身初のアニメソングカバーアルバム『MIYAVIVERSE - Anima –』を2022年11月23日(水)に発売する。

10月31日にソロデビュー20周年を迎えるMIYAVI。本作は20周年プロジェクト「MIYAVI 20th & Beyond」の第一弾リリースで、「銀河鉄道999」や「Get Wild」、「魂のルフラン」、「ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜」といったアニソンの代表曲から「ブルーバード」のような近年のヒット曲まで多様な5曲がセレクト。アニソンを新たにMIYAVIサウンドで生まれ変わらせ新しい音像世界の中で化学変化を起こしていく。

アルバム発表に合わせ、最新アーティスト写真も公開された。今後、作品ごとのテーマに合わせたヴィジュアルを随時発表していくとのこと。

10月からは昨年に続き、大型北米ツアーを開催、20周年を記念するワールドツアーがスタート。さらに12月には名古屋、大阪、横浜3都市でのクリスマスライブ「Electric Xmas 2022」の開催も発表された。

<リリース情報>

MIYAVI

カバーアルバム『MIYAVIVERSE - Anima -』

発売日:2022年11月23日(水)

[収録楽曲] ※曲順未定

Get Wild

銀河鉄道999

魂のルフラン

ブルーバード

ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜

<ツアー情報>

「MIYAVI 20th Anniversary Tour - North America ”Futurism”」

2022年10月5日(水)WASHINGTON DC THE STATE THEATRE ワシントンD.C.(ステート・シアター)

2022年10月8日(土)NEW YORK LPR ニューヨーク(LPR)

2022年10月9日(日)BOSTON BRIGHTON MUSIC HALL ボストン(ブライトン・ミュージック・ホール)

2022年10月11日(火)MONTREAL LE NATIONAL モントリオール(レ・ナショナル)

2022年10月12日(水)TORONTO AXIS CLUBトロント(アクシス・クラブ)

2022年10月15日(土)PITTSBURGH THUNDERBIRD CAGE & MUSIC HALL ピッツバーグ(サンダーバード・カフェ・アンド・ミュージック・ホール)

2022年10月17日(月)CHICAGO COBRA LOUNGE #1 シカゴ(コブラ・ラウンジ)

2022年10月18日(火)CHICAGO COBRA LOUNGE #2 シカゴ(コブラ・ラウンジ)

2022年10月20日(木)MINNEAPOLIS FINE LINE ミネアポリス(ファイン・ライン)

2022年10月21日(金)KANSAS KNUCKLEHEADS カンザス・シティ(ナックルヘッズ)

2022年10月23日(日)DALLAS TREES ダラス(ツリーズ)

2022年10月24日(月)HOUSTON SCOUT BAR ヒューストン(スカウト・バー)

2022年10月25日(火)AUSTIN COME & TAKE IT LIVE オースティン(カム・アンド・テイク・イット・ライブ)

2022年10月27日(木)ARIZONA NILE THEATRE アリゾナ(ナイル・シアター)

2022年10月31日(月)LOS ANGELES THE FONDA THEATRE ロサンゼルス(ザ・フォンダ・シアター)

2022年11月2日(水)VANCOUVER RICKSHAW バンクーバー(リックショー)

2022年11月3日(木)SEATTLE NEUMOS シアトル(ニューモス)

2022年11月5日(土)PORTLAND HAWTHORNE THEATRE ポートランド(ホーソーン・シアター)

2022年11月7日(月)SAN FRANCISCO AUGUST HALL サン・フランシスコ(オーガスト・ホール)

※公演追加・変更の可能性有

「MIYAVI 20th Anniversary - Electric Xmas 2022」

2022年12月15日(木)愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

2022年12月19日(月)大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

2022年12月24日(土)神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

チケット料金:

VIPチケット(全自由 整理番号付)15400円(チケット代14000円+税・入場時別途ドリンク代600円)

※FC会員限定販売

※特典:リハーサル観覧/トークショーへの参加

※特典グッズ:ブランケット、スマホアクセサリー

一般チケット(全自由 整理番号付)7920円(チケット代 7200円+税・入場時別途ドリンク代600円)

一般発売日:11/12(土)

MIYAVI Official Site:http://myv382tokyo.com