オーストラリアサッカー連盟（FFA）は14日、9月の代表戦に臨むオーストラリア代表のメンバーを発表した。
メンバーには、GKマシュー・ライアンやMFアイディン・フルスティッチなどお馴染みの選手たちが名を連ね、FWアダム・タガート（セレッソ大阪）やFWミッチェル・デューク（ファジアーノ岡山）、DFトーマス・デン（アルビレックス新潟）などのJリーグ勢も選出。また、代表引退を発表していたGKミチェル・ランゲラック（名古屋グランパス）が代表復帰を果たしている。
オーストラリア代表はFIFAワールドカップカタール2022本大会前最後の代表ウィークとなる9月に2つの国際親善試合を予定。試合は22日と25日に予定されており、対戦相手は2試合ともニュージーランド代表となっている。なお、ワールドカップ本大会では、フランス代表、チュニジア代表、デンマーク代表と対戦する。
オーストラリア代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ミチェル・ランゲラック （名古屋グランパス／日本）
アンドリュー・レッドメイン（シドニーFC）
マシュー・ライアン（コペンハーゲン／デンマーク）
▼DF
ナサニエル・アトキンソン（ハート・オブ・ミドロシアン／スコットランド）
アジズ・べヒッチ（ダンディー・U／スコットランド）
ハリソン・デルブリッジ（仁川ユナイテッド／韓国）
ミロシュ・デゲネク（コロンバス・クルー／アメリカ）
トーマス・デン（アルビレックス新潟／日本）
フラン・カラチッチ（ブレシア／イタリア）
ジョエル・キング（オーデンセBK／デンマーク）
トレント・セインズベリー（アル・ワクラ／カタール）
ベイリー・ライト（サンダーランド／イングランド）
▼MF
キアヌ・バッカス（セント・ミレン／スコットランド）
キャメロン・デブリン（ハート・オブ・ミドロシアン／スコットランド）
タイリース・フランソワ（HNKゴリツァ／クロアチア）
デニス・ジェンロー（トゥールーズ／フランス）
アイディン・フルスティッチ（ヴェローナ／イタリア）
ジャクソン・アーバイン（ザンクトパウリ／ドイツ）
マシュー・レッキー（メルボルン・シティ）
ライリー・マクグリー（ミドルズブラ／イングランド）
コナー・メトカーフ（ザンクトパウリ／ドイツ）
アーロン・ムーイ（セルティック／スコットランド）
ライアン・ストレイン（セント・ミレン／スコットランド）
▼FW
マーティン・ボイル（ハイバーニアン／スコットランド）
ジェイソン・カミングス（セントラルコースト・マリナーズ）
ミッチェル・デューク（ファジアーノ岡山／日本）
ガラン・クオル（セントラルコースト・マリナーズ）
アワー・メイビル（カディス／スペイン）
ジェイミー・マクラーレン（メルボルン・シティ）
アダム・タガート（セレッソ大阪／日本）
マルコ・ティリオ（メルボルン・シティ）