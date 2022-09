BUCK-TICKが9月発売の映像作品よりライヴミュージックビデオ「BABEL」公開

BUCK-TICKが9月21日(水)に発売するLIVE Blu-ray&DVD『魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館』より「BABEL」のライブミュージックビデオを公開した。

35回目のメジャーデビュー記念日を迎える9月21日に、Debut 35th Anniversary Concept Best Album『CATALOGUE THE BEST 35th anniv.』と、LIVE Blu-ray&DVD『魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館』のを2作同時発売するBUCK-TICK。

LIVE Blu-ray&DVD『魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館』は、2021年12月29日に日本武道館で行われた有観客ライヴ『魅世物小屋が暮れてから~SHOW AFTER DARK~ in 日本武道館』を全曲収録。映像は新たに編集を施し、生配信や放送とは異なるオリジナルヴァージョンとなっている。21日には「唄 Ver.2021」も公開される予定。

また、9月21日同時発売となるベストアルバム『CATALOGUE THE BEST 35th anniv.』は、「RIBELO」「GOTIKA」「ELEKTRIZO」「FANTAZIO」「ESPERO」と題した5つのコンセプトに基づき、35年間に生み出された膨大な楽曲を再編纂、新たにアルバムを作成したかのようなコンセプチュアルな5枚組のベストアルバムとなっている。新曲「さよならシェルター」を含む全80曲が収録され、それぞれのディスクは日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスのマスタリングエンジニアにより全曲リマスタリング。「さよならシェルター」は、ちわきまゆみがDJを務めるFM COCOLO「THE MAJESTIC SATURDAY NIGHT」(毎土曜21:00~23:00)にて、9月17日(土)に初オンエアされる。番組では櫻井敦司のコメント、さらに重大な発表も予定している。

なお、BUCK-TICKは9月23日、9月24日に横浜アリーナにてデビュー35周年スペシャルライヴ「BUCK-TICK 2022”THE PARADE”〜35th anniversary〜」を開催。10月からは約3年ぶりとなる全国ツアー「BUCK-TICK TOUR THE BEST 35th anniv.」も開催する。

さらに、35回目のメジャーデビュー記念日に向けて、カウントダウンキャンペーンの実施が決定。9月14日より、ビクターエンタテインメントTwitter公式アカウントにて、カウントダウン形式で連日ツイートされる既定の投稿をお気に入りのBUCK-TICKの楽曲名と#BUCKTICK35thを付けて引用リツイートすると抽選で10人にメンバー直筆サイン入りポストカードが当たる。

<リリース情報>

BUCK-TICK

Debut 35th Anniversary Concept Best Album『CATALOGUE THE BEST 35th anniv.』

発売日:2022年9月21日(水)

完全生産限定盤(5SHM-CD+BD)VIZL-2093/¥11000(税込)

通常盤(5SHM-CD)VICL-70260〜70264/¥6600(税込)

数量限定盤(5SHM-CD+BD+GOODS)VOSF-11362/¥15400(税込)※VICTOR ONLINE STORE限定商品

「CATALOGUE THE BEST 35th anniv.」

完全生産限定盤(5SHM-CD+BD)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2093.html

通常盤(5SHM-CD)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70260.html

数量限定盤(5SHM-CD+BD+GOODS)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/NZY-10003.html

LIVE Blu-ray&DVD

『魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館』

発売日:2022年9月21日(水)

Blu-ray完全生産限定盤(BD+2SHM-CD+PHOTOBOOK)VIZL-2094 / ¥12100(税込)

DVD完全生産限定盤(2DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK)VIZL-2095 / ¥12100(税込)

Blu-ray通常盤(BD)VIXL-384 / ¥7700(税込)

DVD通常盤(2DVD)VIBL-1069~1070 / ¥7700(税込)

Blu-ray完全生産限定盤(BD+2SHM-CD+PHOTOBOOK)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2094.html

DVD完全生産限定盤(2DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2095.html

Blu-ray通常盤(BD)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-384.html

DVD通常盤(2DVD)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1069.html

<全国ホールツアー情報>

BUCK-TICK TOUR THE BEST 35th anniv.

2022年10月13日(木)東京:立川ステージガーデン

2022年10月15日(土)神奈川:パシフィコ横浜 国立大ホール

2022年10月18日(火)埼玉:川口総合文化センター リリアメインホール

2022年10月21日(金)長野:ホクト文化ホール 大ホール

2022年10月22日(土)石川:本多の森ホール

2022年10月29日(土)兵庫:神戸国際会館こくさいホール

2022年10月30日(日)岡山:倉敷市民会館

2022年11月4日(金)東京:東京国際フォーラム ホールA

2022年11月6日(日)群馬:高崎芸術劇場 大劇場

2022年11月12日(土)北海道:札幌カナモトホール(札幌市民ホール)

2022年11月19日(土)宮城:仙台サンプラザホール

2022年11月20日(日)栃木:宇都宮市民化会館 大ホール

2022年11月26日(土)広島:上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

2022年11月27日(日)福岡:福岡サンパレスホテル&ホール

2022年12月3日(土)京都:ロームシアター京都 メインホール

2022年12月4日(日)香川:レクザムホール 大ホール(香川県県民ホール)

2022年12月10日(土)愛知:日本特殊陶業市民会館フォレストホール(旧:名古屋市民会館)

2022年12月11日(日)静岡:静岡市民文化会館 大ホール

2022年12月15日(木)千葉:千葉県文化会館 大ホール

2022年12月19日(月)大阪:大阪フェスティバルホール

2022年12月20日(火)大阪:大阪フェスティバルホール

チケット料金:¥9900(税込)

チケット一般発売:2022年9月24日(土)10:00〜

BUCK-TICK OFFICIAL SITE:https://buck-tick.com/