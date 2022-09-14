長編アニメ映画「チビハム・ジューシー・アンド・ミー」の予告映像と場面カット7枚が、本日9月14日に公開された。

「チビハム・ジューシー・アンド・ミー」は、アメリカから日本に遊びに来たポッチャリ体系女子・チビハムが体験するカルチャーショックと、彼女に振り回される日米の友人たちとの友情を描いたコメディ作品。映画監督の中島良が立ち上げたモーションキャプチャ撮影専用のアニメスタジオ、モーキャプスタジオ・アインス発の作品だ。解禁された予告映像では、主人公・チビハムが巻き起こす数々のトラブルや、それに対応する登場人物たちとの会話が披露される。同作は9月24日に劇場公開。

長編アニメ映画「チビハム・ジューシー・アンド・ミー」

2022年9月24日（土）劇場公開

スタッフ

監督・原作：大神田リキ

脚本：松下愛子、本庄麗子

音楽：The Kyoto Connection

プロデューサー：中島良

キャラクターデザイン：岩崎克幸

3Dモデル：福田泰、横井渉（横井三歩）

録音：伊藤裕規

製作・配給：合同会社ズーパーズース

キャスト

チビハム：ジェニファー・ロイド

パプリカ：シェイナ

ジューシー：肘井ミカ

デルモ：岩澤乃雅

キンタマ：大山大

ジューシーのママ：岩瀬顕子

(c)Chibiham, Juicy & Me