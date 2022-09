リラックマとすみっコが光る！夜が楽しい大人ファッション・親子コーデパジャマ

一日の疲れをとるために、身体を休めるために、入眠・睡眠はとっても大事。そんな大切な夜の時間を、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』と『リラックマ』がお助けしてくれるスペシャルアイテムをピックアップ! 電気を消したらあなたが眠るまで淡い光で寄り添ってくれる「光るパジャマ」がとっても可愛い♪

『すみっコぐらし』と『リラックマ』の光るパジャマでおやすみまでのリラックスタイムを楽しく過ごせるかも!?

「光るパジャマ」シリーズは、太陽光や蛍光灯などの光を吸収し、暗い場所で一定時間発光する「蓄光プリント」の技術を用いたパジャマのことで、2007年に誕生、今年で15周年を迎える人気シリーズだ。

キャラクターが「蓄光インク」でプリントされており、「暗いところが怖い」というお子さまの声と、「夜なかなかパジャマを着てくれない」という保護者の方のニーズの両方を楽しく可愛く解決してくれる、スグレモノだ。

また、キッズサイズと大人サイズがラインナップされているので、『すみっコぐらし』『リラックマ』ファンの方、誰でも本アイテムをご使用いただくことができ、、親子コーデも楽しめるのもうれしいポイントだ。

パジャマのデザインは、『すみっコぐらし』は、すみっコたちが星空へお出かけした様子を描いたキラキラ可愛い「星空さんぽ」。

『リラックマ』は、リラックマたちのパジャマパーティーの様子を描いたふんわり優しい「パジャマパーティー」と、それぞれパジャマにぴったりなテーマでいろどられている。

おやすみ前にふわっと優しく光る愛らしいキャラクターたちが、きっと素敵な夢へといざなってくれます♪

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.