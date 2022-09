LiSAが11月16日に6thアルバム「LANDER」をリリースする。

「LANDER」は、“LiSAが着陸する新たな惑星”をコンセプトにした1枚。2020年のTBS「第62回輝く!日本レコード大賞」で「日本レコード大賞」を受賞した「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の主題歌「炎」をはじめ、テレビアニメ「バック・アロウ」のオープニングテーマ「dawn」、ドラマ「プロミス・シンデレラ」の主題歌「HADASHi NO STEP」、「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」の主題歌「往け」、テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編のオープニングテーマ「明け星」とエンディングテーマ「白銀」など全14曲が収録される。

アルバムの仕様は完全数量限定盤、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の4形態。完全数量限定盤はCDにグッズを同梱した“LANDER PACK仕様”で、初回限定盤は64ページのフォトブックやミュージッククリップを収録したBlu-rayおよびDVDが付属する“LANDER BOX仕様”となる。

「LANDER」の発売に先駆け、収録曲から「NEW ME」の配信がスタート。YouTubeでは本楽曲のミュージックビデオが公開された。

LiSA コメント

ジェットロケットに乗りこんで、

晴れの日や、雨の日、風の強い日、想像以上に素晴らしい瞬間や、どうしようもない夜を駆け抜けてきたら、

誰も降り立った事のない新しい惑星に着陸した。いまはそんな気持ちです。



LiSA12年目のフルアルバム「LANDER」を発売します。



またみんなと喝采しあえる未来を夢見て。

新しい世界で、新しい私たちの始まり。

いつでも、いくつでも、やってやれ、私の愛しい人。

LiSA「LANDER」収録曲

CD

01. 往け

[作詞:LiSA / 作曲:Ayase / 編曲:江口亮]

02. 一斉ノ喝采

[作詞:LiSA / 作曲:竹内羽瑠 / 編曲:江口亮]

03. dis/connect

[作詞:LiSA / 作曲:堀江晶太 / 編曲:堀江晶太]

04. シャンプーソング

[作詞:佐々木亮介 / 作曲:佐々木亮介 / 編曲:a flood of circle]

05. 明け星

[作詞:梶浦由記 / 作曲:梶浦由記 / 編曲:梶浦由記]

06. 白銀

[作詞:梶浦由記 / 作曲:梶浦由記 / 編曲:梶浦由記]

07. 炎

[作詞:梶浦由記、LiSA / 作曲:梶浦由記 / 編曲:梶浦由記]

08. 逃飛行

[作詞:LiSA / 作曲:伊澤一葉 / 編曲:江口 亮、伊澤一葉]

09. HADASHi NO STEP

[作詞:LiSA / 作曲:田淵智也 / 編曲:島田昌典]

10. シフクノトキ

[作詞:LiSA / 作曲:堀江晶太、LiSA / 編曲:堀江晶太]

11. 土曜日のわたしたちは

[作詞:LiSA / 作曲:マツムラユウスケ / 編曲:田中竜夫]

12. 悪女のオキテ

[作詞:LiSA、田中秀典 / 作曲:LiSA / 編曲:PRIMAGIC]

13. dawn

[作詞:LiSA / 作曲:草野華余子、堀江晶太 / 編曲:堀江晶太]

14. NEW ME

[作詞:LiSA / 作曲:LiSA、堀江晶太 / 編曲:堀江晶太、野間康介、生本直毅、石井悠也、白井アキト、柳野裕孝、PABLO]

初回限定盤Blu-ray / DVD

01. 炎 -MUSiC CLiP-

02. dawn -MUSiC CLiP-

03. HADASHi NO STEP -MUSiC CLiP-

04. 往け -MUSiC CLiP-

05. 明け星 -MUSiC CLiP-

06. 白銀 -MUSiC CLiP-

07. シフクノトキ -MUSiC CLiP-

08. NEW ME -MUSiC CLiP-

09. 一斉ノ喝采 -MUSiC CLiP-

10. 土曜日の私たちは -MUSiC CLiP-