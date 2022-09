ゼブラヘッド、マンウィズとのコラボ曲などを収録した来日記念盤をリリース

ゼブラヘッドが来日記念盤アルバム『一期一会』(Ichi-go Ichi-e)を2022年10月19日(水)にリリースする。

2020年から延期となっていた日本ツアーの延期振替公演『Ichi-go Ichi-e Tour』(一期一会)の開催が10月に決定している中で発表された今回の来日記念盤。

本作は公演が中止となってしまった熊本、福岡、広島、宮城、札幌や日程変更に伴い来場できないファンに向けて企画されたもので、ジャケットも日本限定のアートワークになっていたりとスペシャルな来日記念盤となっている。

収録曲には、2021年末にリリースされた新ヴォーカル・エイドリアンによる新体制第3章25周年記念のデジタルEP『III』のリマスタリング音源や、新たにレコーディングされた新曲2曲とデジタルEP『III』のインストゥルメンタル・ヴァージョンがボーナス・トラックとして収録されている。

さらに、MAN WITHA MISSION主催のフィルムツアー「”INTO THE DEEP”LIVE HOUSE VIEWING TOUR 2021」にリモートコラボレーション出演した際のライブパフォーマンス音源「Out of Control with Zebrahead」(Live from MAN WITH A MISSION presents ”INTO THE DEEP” LIVE HOUSE VIEWING TOUR 2021)がCDのみに初収録される。

本作のリリースにともないメンバーから日本のファンへコメントが届いている。

ゼブラヘッド コメント

「親愛なる日本のみんな、こんにちは!ゼブラヘッドです。

日本でのライブがいまから楽しみなのですが、その前に

今回会えなくなったファンのみんなにも笑顔になってもらいたいから

特別な一枚を日本のためにつくりました。

タイトルもツアー名に連動して出会いを大切にしたい俺たちの気持ちを込めた『Ichi-go Ichi-e』とつけてみました。

収録曲には新曲もあるし、新ヴォーカルのエイドリアンの魅力が満載です!

そして、日本の親友であるMAN WITH A MISSIONと新ヴォーカルのエイドリアンで

初コラボした「Out of Control」の音源を今回CDだけに特別にいれさせてもらったよ。

本当に感謝しているよ。

スペシャルな来日記念盤CD楽しみにしていてくれ。

ブックレットも面白いよ!

最後に、今回会えなかったみんないつか必ず会いにいくから待っててくれ!

第2の故郷の日本、みんなと一緒に過ごすのが待ちきれないぜ!! 」

<リリース情報>

ゼブラヘッド

『一期一会 -ジャパン・スペシャル・エディション』(来日記念盤)

発売日:2022年10月19日(水)

形態:CD

価格:2200円(税込)

info:https://avex.lnk.to/Zebrahead_Ichigo_Ichie1019

=収録曲=

1. Lay Me To Rest

2. A Long Way Down

3. Homesick for Hope

4. Out of Time

5. Russian Roulette is for Lovers?

6. No Tomorrow (NEW SINGLE)

7. In A Crowd Alone (NEW SINGLE)

8. Out of Control with Zebrahead

(Live from MAN WITH A MISSION presents ”INTO THE DEEP” LIVE HOUSE VIEWING TOUR 2021) *CD Only

【Thank You Japan Tracks】

9. Lay Me To Rest(Instrumental)

10. A Long Way Down(Instrumental)

11. Homesick for Hope(Instrumental)

12. Out of Time(Instrumental)

13. Russian Roulette is for Lovers?(Instrumental)

*収録順変更の可能性あり

<イベント情報>

「Ichi-go Ichi-e Tour 2022」

2022年10月25日(火)大阪・Namba HATCH

料金:1Fスタンディング 7000円/2F指定席 8500円 (各税込/1ドリンク代別途必要)

2022年10月26日(水)愛知・名古屋DIAMOND HALL

料金:7700円(税込/All Standing/1ドリンク代別途必要)

2022年10月28日(金)東京・豊洲PIT

料金:7700円(税込/All Standing/1ドリンク代別途必要)

振替公演の詳細、チケットお問い合わせ:https://www.creativeman.co.jp/event/zebrahead20/

TOTAL INFO クリエイティブマン:https://www.creativeman.co.jp

