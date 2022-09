プレミアリーグ第8節の2試合が、新たに延期されることに決まった。12日、プレミアリーグ公式サイトが発表している。

今回、延期が発表されたのは、日本時間18日22時キックオフ予定だった「マンチェスター・ユナイテッド vs リーズ」と、19日0時30分開始予定だった「チェルシー vs リヴァプール」の2試合。それぞれ、8日に崩御したエリザベス女王を追悼するイベントが各地で開催される影響を受けて、延期という決断が取られることとなった。

なお、すでにUEFAヨーロッパリーグのグループA第2節PSV戦に延期(日本時間16日4時キックオフ予定だった)されたアーセナルの試合(vs ブレントフォード)は、時間を変更して開催されることになった。当初の日本時間18日22時から、同日20時キックオフとなっている。

また、「ブライトン vs クリスタル・パレス」は、鉄道ストライキの影響で元々8日に延期が発表されている。

キックオフ時間変更後の試合日程一覧は以下の通り。(時間は全て日本時間)

▼17日

4:00 アストン・ヴィラ vs サウサンプトン

4:00 ノッティンガム・フォレスト vs フルアム

20:30 ウルヴァーハンプトン vs マンチェスター・シティ

23:00 ニューカッスル vs ボーンマス

▼18日

1:30 トッテナム vs レスター

20:00 ブレントフォード vs アーセナル

22:15 エヴァートン vs ウェストハム

▼延期試合

ブライトン vs クリスタル・パレス

マンチェスター・ユナイテッド vs リーズ

チェルシー vs リヴァプール