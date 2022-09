KAT-TUNのライブDVD / Blu-ray「KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey」が11月2日にリリースされる。

本作には今年4月から6月にかけて行われたライブツアー「KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey」より、5月5日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演の映像を収録。同公演は3月発売の最新アルバム「Honey」収録曲を中心に構成され、“ハニカム”をモチーフにしたステージセットや衣装、ハチ型ドローンなど「Honey」ならではの演出が多数盛り込まれた。

本作のパッケージは初回限定盤と通常盤の2種類で、特典映像として初回限定盤には公演ごとに楽曲を変えて披露したパートより本編未収録の「TWO」「儚い指先」 「HONESTY」や、「Ain't Seen Nothing Yet」「We Just Go Hard feat. AK-69」「Lily」のマルチアングル映像、KAT-TUNデビュー日の3月22日に開催された生配信ライブイベント「Amazon Music Live : KAT-TUN」、ツアー終了後の6月6日に東京・Billboard Live TOKYOで行われたアルバム「Honey」リリースイベントのダイジェストを収録。さらに通常盤には6月4日に福岡・マリンメッセ福岡で行われたツアー「KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey」ファイナル公演のダイジェスト、各公演のMCのダイジェスト、ライブ内で使用された映像「Bee Mission」全13パターンが収められる。

KAT-TUN「KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey」収録内容

本編

・Overture

・Ain't Seen Nothing Yet

・We Just Go Hard feat. AK-69

・Roar

・In Fact

・GO AHEAD

・Womanizer

・EUPHORIA

・Born Free

・Honey on me

・カンタービレ

・Lollipop

・LIPS

・Keep the faith

・UNLOCK

・ハルカナ約束

・ムーンショット

・僕なりの恋

・SWEET CHAIN

・KISS KISS KISS

・Love Supply

・夜は空いてる

・Prisoner

・Lily

・Fly like a ROCKET

・FIRE STORM

・STING

・CRYSTAL MOMENT

・Real Face#2

・Into The Light

・UPDATE

・Peacefuldays

初回限定盤DVD / Blu-ray 特典映像

・公演替わり曲より「TWO」「儚い指先」「HONESTY」

・「Ain't Seen Nothing Yet」「We Just Go Hard feat. AK-69」「Lily」マルチアングル映像

・「Amazon Music Live : KAT-TUN」

「『Honey』リリース記念スペシャルイベント」ダイジェスト

通常盤DVD / Blu-ray 特典映像

・6月4日マリンメッセ福岡ツアー最終公演ダイジェスト

・各都市MCダイジェスト

・映像コンテンツ「Bee Mission」全13パターン