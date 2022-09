本日9月12日からBUCK-TICKの巨大ポスターが、東京メトロ新宿駅のメディアスペース・新宿メトロスーパープレミアムセットに掲出されている。

9月21日にメジャーデビュー35周年を記念したコンセプトベストアルバム「CATALOGUE THE BEST 35th anniv.」とライブ映像作品「魅世物小屋が暮れてから~SHOW AFTER DARK~ in 日本武道館」のリリースを控えているBUCK-TICK。ポスターには1987年のデビュー時と現在の写真が使用され、どちらもメンバーは同じポーズを取っている。このポスターは9月18日までの期間限定で掲出される。

またコンセプトベストアルバム「CATALOGUE THE BEST 35th anniv.」に収録される新曲「さよならシェルター」が、9月17日(土)にFM COCOLO「THE MAJESTIC SATURDAY NIGHT」にて初オンエアされることが決定。番組では楽曲に加え櫻井敦司(Vo)のコメントが放送されるほか、重大発表も行われる予定だ。

FM COCOLO「THE MAJESTIC SATURDAY NIGHT」

2022年9月17日(土)21:00~23:00