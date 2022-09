10月8日に島根・古墳の丘 古曽志公園にて行われるギターウルフの主催ライブイベント「シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2022」のポスターが完成。このポスターにcuriosity株式会社が独自開発した立体映像技術が用いられている。

「シマネジェットフェス」はセイジ(Vo, G)の地元・島根県で毎年開催されているライブイベント。今年はT字路s、曽我部恵一、KING BROTHERS、THE NEATBEATS、デンマーク出身のロックバンド・The Courettesらの出演が決定している。

「シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2022」のポスターに使われた立体映像技術は特定のアプリを使用せず、どのスマートフォンでも見ることができる。ポスターに掲載されているQRコードを読み込み、スマートフォンをかざすとセイジのAR映像が再生。彼が視聴者に向けて熱いメッセージを投げかける。YouTubeではその様子を収めた映像も公開中だ。このポスターは随時各所に掲示される。

「シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2022」のチケットはイープラス、大阪・TIME BOMB RECORDS、島根・今井書店グループセンター店 スタジオワンダーにて販売中。

シマネジェットフェス・ヤマタノオロチライジング2022

2022年10月8日(土)島根県 古墳の丘 古曽志公園

OPEN 9:00 / END 17:00(予定)

<出演者>

ギターウルフ / The Courettes / T字路s / 曽我部恵一 / KING BROTHERS / 大江高山神楽社中 / 門脇大樹 / まりこふん / よしとの紙芝居 / THE NEATBEATS / THE NUGGETS / ザ・ハイマーツ / ラモーン部 / 忘れてモーテルズ / KiNGONS / GASOLINE / Johnny Pandora / まちゃまちゃ / カラコロサーカス / 風船おじさん / アウトクラウドエンターテイメント

後夜祭

2022年10月9日(日)島根県 LIVE&STUDIO 松江B1

OPEN&START 14:00

The Courettes / ザ・ハイマーツ / ウルフ★セブンティーン / インチキシャム猫 / The Pines / ハクチボーイズカンパニー / DNA GAINZ