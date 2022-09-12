



（手前から）ダッジ チャージャー スキャットパック・スインガー、チャレンジャー スキャットパック・スインガー（米国仕様車）

ダッジは現地時間の9月7日、同社を代表するマッスルカーの「チャレンジャー」および「チャージャー」が販売終了を迎えるのに先駆けて展開している全7車種の限定車シリーズ「ラストコール」の第3弾および第4弾となる「チャレンジャー スキャットパック・スウィンガー」と「チャージャー スキャットパック・スウィンガー」を発表した。両モデルとも1000台限定で生産・販売され、価格は今秋発表予定。

60年代後半～70年代前半を彩った「スウィンガー」をモチーフとしたレトロなデザイン













1970年式 ダッジ ダート スウィンガー

オリジナルの「ダート スウィンガー」は1960年代後半～1970年代前半に活躍した、コンパクトなパッケージに強力なエンジンを搭載したマッスルカー。当時人気を博したグリーン・オン・グリーンのインテリア／エクステリアカラーの組み合わせ、ゴールドカラーのアクセント、ウッドパネルのインテリアなどのデザインがそのアイコンとなっていた。今回の限定車は、そのダート スウィンガーをオマージュしたレトロなデザインが目を引くモデルに仕上げられた。

ラインアップは両モデルともワイドボディのみを設定、ボディカラーはF8グリーンとサブライムグリーンから選択可能で、ホワイトナックルのオプションも用意されている。

チャレンジャー/チャージャー スキャットパック・スウィンガーの特別装備一覧

チャレンジャー スキャットパック・スウィンガー

















ダッジ チャレンジャー スキャットパック・スウィンガー

■ゴールドスクール チャレンジャーグリルバッジ

■ゴールドスクールR/Tワイドボディ・グリル・バッジ

■ゴールドスクールペイントシェイカーインテーク

■ゴールドスクール・スキャットパック＋Beeスポイラーバッジ

■ゴールドスクールBeeフェンダーバッジ

■レトロスインガーリアフェンダーグラフィック

■20×11インチ ゴールドスクールホイール

■ブラック6ピストンブレンボブレーキ

■モッドグレインウッド調アルミインテリアベゼルのテクスチャー

■ナッパ/アルカンタラシート（グリーンステッチ、グリーンダッジロンビロゴ付）

■グリーンスウィンガー・インテリアインストルメントパネルバッジ

■グリーンのインテリアアクセントステッチ（コンソール、ドアトリム）

チャージャー スキャットパック・スウィンガー

















ダッジ チャージャー スキャットパック・スウィンガー

■ゴールドスクール・スキャットパック＋ビー・グリル・バッジ

■ゴールドスクールのBeeフェンダーおよびデッキリッドバッジ

■20×11インチのゴールドスクールホイール

■レトロ・スウィンガー・リアフェンダー・グラフィック

■ブレンボ製ブラック6ピストンブレーキ

■モッドグレインウッド調アルミインテリアベゼルのテクスチャー

■ナッパ/アルカンタラシート（グリーンステッチ、グリーンダッジロンビロゴ付

■グリーンスウィンガー・インテリアインストルメントパネルバッジ

■グリーンのインテリアアクセントステッチ（コンソール、ドアトリム）